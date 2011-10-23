  1. ورزش
درخواست خوزستانی‌ها برای میزبانی از مسابقات جام یادگار امام (ره)

مسئولان هیئت کشتی استان خوزستان خواهان میزبانی رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، خوزستانی‌ها که یکی از قطب‌های اصلی کشتی فرنگی ایران محسوب می شوند در تلاش هستند اولین میزبان این رقابت‌های بین المللی در خارج از استان قم باشند.

مسئولان هیئت کشتی خوزستان در این زمینه با موافقت مسئولان سیاسی و ورزشی استان تمام شرایط را برای میزبانی این جام معتبر بین المللی که بهمن‌ماه برگزار می شود، فراهم کرده‌اند.

باید دید با توجه به اصرار مسئولان ورزشی استان قم مبنی بر میزبانی همیشگی رقابت‌ها، این مسابقات امسال به خوزستان و شهر اهواز منتقل می شود یا خیر، تصمیمی که در نهایت از سوی فدراسیون کشتی اتخاذ خواهد شد.

