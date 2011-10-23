بیکاری بسیاری از جوانان صحنه را رنج می دهد

محمد ابراهیم شجاع در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رسانه‌ها و نشریات و خبرگزاری‌ها باید با فعالیت مسئولین و با اطلاع رسانی به موقع و انتقادات سازنده زمینه مشارکت عمومی مردم در نظارت بر عملکرد مسئولین را فراهم کنند و مسئولین باید ظرفیت انتقاد پذیری داشته باشند.

وی افزود: چه بسا مشکلات و معضلاتی در شهر وجود دارد که با انتقاد سازنده، مسئولان نسبت به برطرف کردن مشکلات اقدام کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر صحنه تصریح کرد: مسئولی موفق است که جدای از شجاعت و مردمی بودن، انتقادپذیر نیز باشد.

وی با اشاره به برخی اقدامات ناشایست معدودی از مدیران در جامعه، افزود: در بعضی از ادارات و ارگان‌ها بریز و بپاش‌هایی است که انسان تعجب می کند.

رئیس شورای اسلامی شهر صحنه تصریح کرد: اگر در جایی امنیت نباشد، بی شک رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم پایدار نیست و زیربناها سست خواهد داشت و عکس این قضیه هم اینکه در جایی امنیت باشد، شاهد رشد همه حوزه های آن اجتماع هستیم.

وی افزود: تعامل شورای اسلامی شهر صحنه با شهرداری و همفکری و از طرفی نظارت بر عملکرد مسئولین امور شهری، از وظایف قانونی و شرعی شورای شهر است و تمام سعی و تلاشمان براین است تا با دستگاه‌ها و ادارات تعامل و همفکری داشته باشیم زیرا تعامل با نهادها و ادارات، زمینه ساز خدمت رسانی مطلوب به همشهریان می‌شود.

شجاع تصریح کرد: شورای اسلامی شهر برای پیشبرد اهداف عالی خود در خدمت به همشهریان سرفصل ها و اعتبارات خاصی برای ساخت و ساز و آبادانی و ایمن سازی زیربناها در شهر صحنه و احداث پارک‌ها و فضای سبز حمل و نقل شهری مصوب کرده و همواره سعی و تلاشمان بر این بود که مسئولین خدمتگزار و بی ریا را مورد تشویق قرار دهیم.

رئیس شورای شهر در پایان گفت: یکی از مشکلات لاینحل شهر صحنه، مهاجرت جوانان و افراد جویای کار به دیگر شهرها و مرکز استان است و اجرای آموزش های فنی و مهارتی برای اشتغال، مهمترین راه حل رفع مشکل و و مهاجرت جوانان است زیرا در حال حاضر مشکل بیکاری بسیاری از جوانان و خانواده های آنان را رنج می دهد.