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۱ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۴

شجاع در گفتگو با مهر:

بیکاری بسیاری از جوانان صحنه را رنج می دهد

بیکاری بسیاری از جوانان صحنه را رنج می دهد

صحنه - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر صحنه گفت: یکی از مشکلات لاینحل شهر صحنه، مهاجرت جوانان و افراد جویای است و اجرای آموزشهای فنی و مهارتی برای اشتغال مهمترین راه حل رفع این مشکل است زیرا در حال حاضر این معضل بسیاری از جوانان را رنج می دهد.

محمد ابراهیم شجاع در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رسانه‌ها و نشریات و خبرگزاری‌ها باید با فعالیت مسئولین و با اطلاع رسانی به موقع و انتقادات سازنده زمینه مشارکت عمومی مردم در نظارت بر عملکرد مسئولین را فراهم کنند و مسئولین باید ظرفیت انتقاد پذیری داشته باشند.

وی افزود: چه بسا مشکلات و معضلاتی در شهر وجود دارد که با انتقاد سازنده، مسئولان نسبت به برطرف کردن مشکلات اقدام کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر صحنه تصریح کرد: مسئولی موفق است که جدای از شجاعت و مردمی بودن، انتقادپذیر نیز باشد.

وی با اشاره به برخی اقدامات ناشایست معدودی از مدیران در جامعه، افزود: در بعضی از ادارات و ارگان‌ها بریز و بپاش‌هایی است که انسان تعجب می کند.

رئیس شورای اسلامی شهر صحنه تصریح کرد: اگر در جایی امنیت نباشد، بی شک رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم پایدار نیست و زیربناها سست خواهد داشت و عکس این قضیه هم اینکه در جایی امنیت باشد، شاهد رشد همه حوزه های آن اجتماع هستیم.

وی افزود: تعامل شورای اسلامی شهر صحنه با شهرداری و همفکری و از طرفی نظارت بر عملکرد مسئولین امور شهری، از وظایف قانونی و شرعی شورای شهر است و تمام سعی و تلاشمان براین است تا با دستگاه‌ها و ادارات تعامل و همفکری داشته باشیم زیرا تعامل با نهادها و ادارات، زمینه ساز خدمت رسانی مطلوب به همشهریان می‌شود.

شجاع تصریح کرد: شورای اسلامی شهر برای پیشبرد اهداف عالی خود در خدمت به همشهریان سرفصل ها و اعتبارات خاصی برای ساخت و ساز و آبادانی و ایمن سازی زیربناها در شهر صحنه و احداث پارک‌ها و فضای سبز حمل و نقل شهری مصوب کرده و همواره سعی و تلاشمان بر این بود که مسئولین خدمتگزار و بی ریا را مورد تشویق قرار دهیم.

رئیس شورای شهر در پایان گفت: یکی از مشکلات لاینحل شهر صحنه، مهاجرت جوانان و افراد جویای کار به دیگر شهرها و مرکز استان است و اجرای آموزش های فنی و مهارتی برای اشتغال، مهمترین راه حل رفع مشکل و و مهاجرت جوانان است زیرا در حال حاضر مشکل بیکاری بسیاری از جوانان و خانواده های آنان را رنج می دهد.

کد مطلب 1440332

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