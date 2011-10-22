اختصاص 16 میلیارد تومان برای اجرای طرح هادی روستاهای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد خاکی پور ظهر شنبه در جلسه معارفه رئیس بنیاد مسکن شهرستان بروجرد در حسینیه اهل بیت این شهرستان اظهار داشت: برای اجرای طرح هادی در 100 روستای استان اعتباری بالغ بر 16 میلیارد و 300 میلیون تومان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: همچنین عملیات اجرایی 13هزار و 665 واحد مسکونی با اعتبار 134میلیارد تومان در قالب طرح مقاوم سازی در دست انجام است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان به پروژه های بنیاد مسکن بروجرد اشاره کرد و افزود: اجرای طرح هادی در 11روستای شهرستان بروجرد در دست اقدام است که برای اتمام این پروژه در روستاها اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان امسال اختصاص یافته است.

خاکی پور ادامه داد: در سال 90 پرداخت وام مسکن روستایی از نوبتی به روز شده و در همین راستا توانسته ایم از 355 پرونده متقاضیان اشترینان 331 نفر را به بانک معرفی کنیم که از این تعداد 268 واحد مسکونی به بهره برداری رسیده است.

وی بیان داشت: در بحث اجرای طرح هادی روستایی در کل استان تنها دستگاهی هستیم که اعتبارات استانی ما بیش از 100 درصد افزایش داشته است.

بنابر این گزارش در پایان این جلسه از زحمات حشمت الله معظمی گودرزی رئیس قبلی بنیاد مسکن بروجرد تقدیر و حسین ریاضتی به عنوان رئیس جدید بنیاد مسکن بروجرد معرفی شد.