شغل مراقبت پرواز در زمره حساسترین مشاغل فرودگاهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کیخایی در آیین گرامیداشت 20 اکتبر، روز جهانی مراقبت پرواز در محل فرودگاه همدان افزود: شغل مراقبت پرواز به لحاظ جایگاه از اهمیت خاص کشوری و جهانی برخوردار است.

وی با اشاره به تحولات پیش رو در فرودگاه همدان ابراز امیدواری کرد تا سه سال آینده این فرودگاه به جایگاه واقعی خود در میان سایر فرودگاه های کشور دست یابد.

کیخایی توجه و تقویت صنعت هوانوردی را از عوامل موثر در ارتقای رتبه گردشگری استان همدان دانست.

وی گفت: رتبه گردشگری همدان که معمولا در بین 10 استان رده اول کشور قرار دارد باید با توجه به صنعت هوانوردی به عنوان موتور توسعه هر استان، به رتبه ای بالاتر برسد.

کارشناس مسئول مراقبت پرواز فرودگاه همدان نیز با اشاره به حساسیت امر مراقبت پرواز به ارائه گزارش عملکرد واحد مراقبت پرواز فرودگاه همدان پرداخت.

در این با اهدای لوح تقدیر از کارکنان مراقبت پرواز فرودگاه همدان تقدیر شد.