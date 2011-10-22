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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

جشنواره تئاتر البرزمیزبان نمایش ساعت شنی شد

جشنواره تئاتر البرزمیزبان نمایش ساعت شنی شد

کرج - خبرگزاری مهر: نمایش ساعت شنی به کارگردانی علی احمدی شیرین در جشنواره تئاتر استانی البرز اجرا شد.

علی احمدی شیرین، کارگردان این اثر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایش که برگرفته از داستان خرس چخوف است نشان دهنده تفاوت دنیای زنان و مردان است که  به طور کلی از دیگاه جامعه سنتی حاکم سرچشمه می گیرد.

وی در توضیح جریان این نمایش افزود: سپهر وفایی نویسنده ای است که در اثر یک ازدواج ناموفق ، زندگی به هم ریخته ای دارد اما با تمام وجود سعی دارد تا اوضاع نابسامان زندگی خود را پنهان کند. وی همسرش را به تازگی از دست داده و در این شرایط متین یکی از طلبکارانش وارد فضای داستان می شود. این روال همچنان ادامه دارد تا این که با ورود شراره رنگ و بوی نمایش تغییر میکند و ماجراهای تازه رقم می خورد.

احمدی شیرین قدرت عشق را مهمترین پیام این نمایش معرفی کرده و افزود: اگر عشق واقعی و حقیقی باشد، پس از سال ها هم به نتیجه می رسد و در همین جامعه و شرایط کنونی شخصیت ها را در کنار هم قرار می دهد.
 
در این نمایش شاهد تقابل عقل و عشق هستیم که در نهایت عشق و علاقه حقیقی پیروز می شود.
 
علیرضا معروفی، محمد صالح آهنگر، لیلا رمضانی و آناهیتا مرعشی در ساعت شنی به ایفای نقش پرداختند.
کد مطلب 1440340

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