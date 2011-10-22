معضلات کلانشهر رشت با برنامه ریزی مدبرانه رفع می شود

ْسید مجتبی خدمت بین دانا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهر رشت به لحاظ جاذبه های توریستی و قرارگرفتن در مسیر ترانزیت آسیای میانه، ماورا قفقاز و داشتن شهروندان فهیم، شایسته و سزاوار پیشرفت و توسعه بوده و با تلاش مضاعف با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی و اقلیمی مناسب باید از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شود.

وی اظهارداشت: در این زمینه شهرداری رشت با عنایت خداوند متعال، همراه و همگام با شورای اسلامی شهر، حمایت مردم فهیم و شریف و با لحاظ کردن تفکر ایثار در چهارچوب فرامین اسلامی عزم راسخ داشته تا شهری شایسته از تمامی جهات برای شهروندان ایجاد و برای رفع معضلات شهری بکوشد.

شهردار کلانشهر رشت گفت: باید درنظرداشت که شهرداری ازجمله بزرگترین نهادهای است که با خیل عظیمی از مردم در تعامل مستقیم است.

وی افزود: این شهرداری با توجه به هدف خدمت رسانی مطلوب، تسهیل در بازگشایی نیازهای اساسی، احترام به عزت نفس ارباب رجوع همواره به افق روشن توسعه اندیشیده است.

خدمت بین دانا گفت: با ایجاد بستری منسجم، اعتمادسازی، قانون گرایی، جلب رضایت خالق و مخلوق با ترتیب ملاقاتهای مردمی و رفع معضلات شهروندان دورنمایی مطلوب برای شهر ترسیم کرده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با همراهی شهروندان بتوان شهر رشت را به عنوان یکی از شهرهای طراز اول کشور مطرح کرد.