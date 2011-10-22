هیئت تجاری ترکیه از منطقه ویژه اقتصادی و شهرک صنعتی یزد بازدید کرد

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی یزد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر این هیئت به استان یزد اظهار داشت: هدف از سفر این هیئت تجاری به استان یزد، بررسی و مذاکره در خصوص زمینه های سرمایه گذاری و آشنایی با صنعت نساجی استان یزد بوده است.

سید مسعود عظیمی ضمن تشریح مزیتها و ویژگیهای منحصر به فرد منطقه ویژه اقتصادی یزد برای سرمایه گذاری خارجی بیان داشت: این منطقه به علت قرار گرفتن در مرکز کشور، نزدیکی به فرودگاه بین المللی یزد و راه آهن سراسری از موقعیت ممتازی برخوردار است.

وی یادآور شد: حضور این هیئت تجاری از ترکیه در استان یزد می تواند موجب توسعه مناسبات تجاری بین تجار و صنعتگران ایرانی و ترکیه ای شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی یزد ادامه داد: هیئت تجاری کشور ترکیه از سه واحد تولیدی محصولات نساجی مستقر در منطقه ویژه و دو واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی یزد بازدید به عمل آوردند.

وی عنوان کرد: در پایان این بازیدها نیز جلسه ای مشترک با حضور بابایی معاون برنامه ریزی استانداری یزد، زارع مدیر کل صنایع و معادن و جمعی از مدیران دستگاه های مرتبط به منظور مذاکره و آشنایی با ظرفیت ها و توانمندیهای طرفین به منظور سرمایه گذاری در استان یزد برگزار شد.