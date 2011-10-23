آمار؛ رکن اصلی توزیع عادلانه امکانات

به گزارش خبرنگار مهر، به عبارتی سرشماری و آمار دقیق یکی از مهمتـرین راه‌های شناخت ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و ... کشورها برای برنامـه ریـزی، نظارت و ارزیابی خدمـات و فعالیتهای ملی و منطقه ‌ای است تا به توسعه و پیشرفت بهتر بینجامد و امکانات به صورت عادلانه برای رفاه عموم توزیع شود.

از طرفی آمار، پایه تصمیمات مهم کشور بوده و برنامه ریزی های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بر اساس آن صورت می گیرد و در این راستا مرکز آمار ایران بنا بر نیاز مبرم دستگاه های برنامه ریزی کشور به کسب آمار و اطلاعات دقیق وجود آمد تا اطلاعات و آماری دقیق در زمینه سرشماری های مختلف از جمله سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در جای خود بسیار مهم است در اختیار دستگاه های برنامه ریزی کشور قرار دهد.

در ایران تا قبل از سال 90 هر 10 سال یکبار مطابق با جدیـدترین روشهای علمـی روز شاهد سرشماری نفوس و مسکن بودیم و در سالهای 1335، 1345، 1355، 1365، 1375 و 1385 با فرمان رئیس جمهوری و مطابـق ماده‌ 4 قانون اساسی، مرکز آمار ایران اقدام به اجرای طرح سرشماری نفوس کرد و آبان ماه امسال نیز با مشارکت دهها هزار نیروی ستادی و آماری سرنوشت پنج سال آینده کشور با جمع آوری آخرین اطلاعات خانوارهای کشور رقم می خورد.

در دوره های گذشته هر 10 سال یک بار طرح سرشماری نفوس و مسکن انجام می شد و در دولت نهم بنا به ضرورت بروز کردن اطلاعات، تصویب شد این طرح هر پنج سال یک بار اجرا شود.

در کشور ما، مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس همواره با آمار مشکلات بسیاری داشته اند به طوریکه بسیاری از قوانین مصوب مجلس کاربرد کوتاه مدت دارد و پس از دوره کوتاهی اصلاحیه می‌خورد که این نشان دهنده ضعف نظام آماری است و عدم پایبندی مسئولان به اطلاعات آماری کشور است.

به خصوص در سطح روستاها که آمار دقیقی در اختیار نیست و در خدمت رسانی به آنها با مشکل مواجه بوده و اهالی روستا از حق طبیعی خود بهره‌مند نمی‌شوند.

شایسته است عوامل سرشماری و آمارگیرها با جدیت، حوصله، برخورد مناسب و گشاده رویی، ادب و نزاکت در این طرح همکاری تمام و کمال را انجام دهند و از سوی دیگر بر مردم نیز فرض است که آمارگیری را جدی گرفته و همکاری تمام و کمالی را در هر دوره با ماموران سرشماری داشته باشند و با ارائه اطلاعات صحیح و موثق مسئولان را در برنامه ریزی بهتر و شکوفایی بیشتر توسعه در همه ارکان اقتصادی، اجتماعی و ... یاری دهند.

شهروندان و روستاییان کشورمان باید از ارائه هر گونه اطلاعات نادرست بپرهیزند، چراکه دادن اطلاعات و پاسخ های نادرست موجب برداشت ناصحیح از وضع موجود و به تبع آن تصمیم گیری های نادرست در امور جاری و آینده کشور می شود که پیامدها و مضراتی را متوجه کل جامعه خواهد کرد.

نکته حائز اهمیت آن است که اطلاعات و آمار دقیق تاثیر بسزایی در قانون گذاری و مصوبات مجلس و نظارت قانون گذاران دارد چرا که برنامه‌ریزی‌ های کلان کشوری و تحقق وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی، بدون اطلاعات و آمار دقیق غیرممکن است و گاهی عدم کاربردی شدن برخی مصوبات مجلس به دلیل نبود مستندات آماری صحیح است.

مسئولان و مردم باید بدانیم که هیچگاه نمی توان بدون آمار و اطلاعات دقیق برنامه‌ ریزی کرد و شاهد اجرای عدالت در توزیع امکانات در موضوعات مختلف بود و این را هم بدانیم که تنها با مشارکت همه جانبه مردم و مسئولان در تهیه آماری دقیق دستیابی به این مهم که همان توزیع عادلانه امکانات است، محقق خواهد شد.