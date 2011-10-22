به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی کلانتری‌فرد در این رابطه اظهار داشت: دوره‌ آموزش مربیگری ژیمناستیک درجه سه هنری ویژه‌ بانوان و داوری درجه سه بسکتبال آقایان در سالن شهید صالحی‌راد شهرستان خرم‌آباد برگزار شد.

وی ادامه داد: این دوره‌ها با تعامل و همکاری هیئت‌های ژیمناستیک و بسکتبال استان با تربیت‌بدنی آموزش و پرورش استان لرستان برگزار شد.

رئیس اداره تربیت‌بدنی آموزش و پرورش لرستان افزود: در کلاس ژیمناستیک 40 نفر که 30 نفر از آنان دبیر ورزش بودند به مربیگری سارا باطبی مدرس فدراسیون ژیمناستیک از 24 تا 29 مهرماه و در بسکتبال 30 نفر از معلمان تربیت‌بدنی از 26 تا 30 مهرماه در این دوره‌ها حضور یافتند.

وی افزود: هدف از برگزاری این دوره‌های آموزشی، افزایش‌ تعداد مربیان و داوران استان، ارتقای دانش مربیان و داوران و افزایش و غنی کردن علم روز بین نیروهای آموزش و پرورش استان بوده است.

کلانتری‌فرد در پایان یادآور شد: همچنین به منظور اجرای مناسب طرح طناب‌زنی در مدارس استان، دو دوره کلاس آموزشی ویژه دبیران ورزش در دو رده‌ آقایان و خانم‌ها با همکاری هیئت ورزشهای همگانی در حال برگزاری است.