دستگیری 33 عامل توزیع لوحهای فشرده غیرمجاز در رباط کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم حسن آبادی افزود: این لوحهای فشرده در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و در بازرسی از مرکز عرضه کننده این محصولات به ویژه ویدئو کلوپهای شهرستان به دست آمد.

وی اظهار داشت: دو هزار و 705 صفحه از این لوح های فشرده غیرمجاز و غیر اخلاقی طی 48 ساعت گذشته در بازرسی از هفت واحد صنفی رسانه های صوتی و تصویری شهرستان کشف شد.

این مسئول اضافه کرد: اعضای باند سه نفره تهیه و توزیع کنندگان این لوحهای فشرده که همگی دستگیر شده اند دارای سابقه کیفری بودند.

حسن آبادی همچنین از مردم این شهرستان درخواست کرد که به منظور صیانت از حریم اخلاقی جامعه، خانواده و به ویژه نوجوانان و جوانان این مرز و بوم هر گونه اخباری در زمینه تهیه و توزیع لوحهای فشرده را از طریق تلفن 110 یا شماره تلفن 2185496 به دایره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی رباط کریم اطلاع دهند تا برابر قانون با سوداگران فرهنگی برخورد شود.

