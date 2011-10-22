  1. استانها
  2. البرز
۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۶

نمایش "رکود" در البرز ایمان و امید را به تصویر می کشد

نمایش "رکود" در البرز ایمان و امید را به تصویر می کشد

کرج - خبرگزاری مهر: کارگردان نمایش رکود گفت: نمایش رکود بازگو کننده ایمان و امید به زندگی در آخرین لحظات زندگی است.

نگین سرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایش رکود داستان پیرزنی اسنت که در سن و سال افتادگی، در مواجه با تصویر خود در آینه با چنان امید و انرژی از زندگی حرف می زند که دیگر جایی برای مرگ و ناامیدی نمی ماند.

وی افزود: این نمایشنامه نقطه مقابل ناامیدی است و قدرت ایمان به خود را نشان می دهد که انسان می تواند حتی در دوران پیری و سنی  که زمان رکود و انتظار برای  مرگ تعرف شده با تمام نیرو زندگی را فریاد کند.

سرکانی توضیح داد: این نمایش احوال پیرزنی که در لحظات آخرین زندگی با مرگ درگیر شده و اتفاقات جالبی را رقم می زند.

در این نمایش سعید رحیمی و فرامرزقلیچ خانی به ایفای نقش می پردازند و سعید ذوالفقاری نیز به عنوان دستیار کارگردان  با این گروه همکاری می کند.
کد مطلب 1440364

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها