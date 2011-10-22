نمایش "رکود" در البرز ایمان و امید را به تصویر می کشد

نگین سرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایش رکود داستان پیرزنی اسنت که در سن و سال افتادگی، در مواجه با تصویر خود در آینه با چنان امید و انرژی از زندگی حرف می زند که دیگر جایی برای مرگ و ناامیدی نمی ماند.



وی افزود: این نمایشنامه نقطه مقابل ناامیدی است و قدرت ایمان به خود را نشان می دهد که انسان می تواند حتی در دوران پیری و سنی که زمان رکود و انتظار برای مرگ تعرف شده با تمام نیرو زندگی را فریاد کند.



سرکانی توضیح داد: این نمایش احوال پیرزنی که در لحظات آخرین زندگی با مرگ درگیر شده و اتفاقات جالبی را رقم می زند.



در این نمایش سعید رحیمی و فرامرزقلیچ خانی به ایفای نقش می پردازند و سعید ذوالفقاری نیز به عنوان دستیار کارگردان با این گروه همکاری می کند.