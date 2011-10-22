برگزاری مسابقه انتخابی کاراته قهرمانی کشور در ملارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول برگزارکننده مسابقات کاراته با اشاره به برگزاری این مسابقات به مناسبت هفته تربیت بدنی گفت: دراین رقابتها 240 نفر از کاراته کاران کشور در قالب شش تیم از استانهای گیلان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، ایلام، سمنان و تهران در رده سنی نوجوانان و جوانان به مدت یک روز با هم به رقابت پرداختند.

احسان شمس افزود: تیمهای شهرستان ملارد، گیلان، آذربایجان شرقی به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.

این مسئول اظهار داشت: داوری این مسابقه را داوران بین المللی آرش جنابیان و محمود پورحاجی باقر به عهده داشتند.

وی هدف از برگزاری این رقابتها را گرامیداشت هفته تربیت بدنی وورزش ذکر کرد.

