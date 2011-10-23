به گزارش خبرنگار مهر، برگزار نشدن رقابت‌های کشتی فرنگی لیگ برتر باشگاه‌های کشور در سال گذشته باعث شد تا بسیاری از کشتی گیران و مربیان نسبت به این امر معترض باشند.

براساس این گزارش، در حالی که لیگ کشتی آزاد از هفته آینده و با حضور هشت تیم آغاز می شود، هنوز تیمی برای حضور در لیگ فرنگی اعلام آمادگی رسمی نکرده است.

در حالی که تلاش‌های مسئولان کمیته لیگ فدراسیون کشتی برای برگزاری لیگ فرنگی تا کنون به جایی نرسیده است، یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی دست به کار شده است و با انجام رایزنی در صدد آغاز لیگ این رشته است.

به نظر می رسد باید در اواخر ماه جاری شاهد آغاز رقابت‌های کشتی فرنگی لیگ برتر باشگاه‌های کشور با حضور تمامی چهره‌های شاخص و با حضور 6 تا 8 تیم باشیم.