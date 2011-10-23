به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که عصر شنبه برگزار شد ناصر نوربخش و خلیل رشید محمدزاده سرمربیان تیم‌های کشتی فرنگی جوانان و نوجوانان برنامه‌ها و درخواست‌های خود را برای حضور در رقابت‌های جهانی و آسیایی سال آینده تشریح کردند.

محمد بنا نیز در این نشست با تاکید براینکه کار در رده‌های سنی پایه اهمیت بسیار بالایی دارد و تمام تلاش خود را می کند تا از کادر فنی و برنامه‌های این تیم حمایت کافی به عمل آید، از سرمربیان تیم‌های جوانان و نوجوانان خواست با تمام وجود برای رشد کشتی فرنگی ایران تلاش کنند.

تیم‌های کشتی فرنگی جوانان و نوجوانان کشورمان سال آینده باید در رقابت‌های آسیایی و جهانی شرکت کنند.