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۱ آبان ۱۳۹۰، ۸:۲۸

برای بررسی برنامه‌ها،

جلسه مشترک سرمربیان تیم‌های ملی کشتی فرنگی برگزار شد

جلسه مشترک سرمربیان تیم‌های ملی کشتی فرنگی برگزار شد

جلسه مشترک محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با سرمربیان تیم‌های نوجوانان و جوانان کشورمان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که عصر شنبه برگزار شد ناصر نوربخش و خلیل رشید محمدزاده سرمربیان تیم‌های کشتی فرنگی جوانان و نوجوانان برنامه‌ها و درخواست‌های خود را برای حضور در رقابت‌های جهانی و آسیایی سال آینده تشریح کردند.

محمد بنا نیز در این نشست با تاکید براینکه کار در رده‌های سنی پایه اهمیت بسیار بالایی دارد و تمام تلاش خود را می کند تا از کادر فنی و برنامه‌های این تیم حمایت کافی به عمل آید، از سرمربیان تیم‌های جوانان و نوجوانان خواست با تمام وجود برای رشد کشتی فرنگی ایران تلاش کنند.

تیم‌های کشتی فرنگی جوانان و نوجوانان کشورمان سال آینده باید در رقابت‌های آسیایی و جهانی شرکت کنند.

کد مطلب 1440379

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