به گزارش خبرگزاری مهر، گیتی ابوحسین، نماینده آزمایشگاه سازمان غذا و دارو در ستاد عالی پسته گفت: مصرف پسته موجب کاهش خطر بیماریهای قلب و عروق می شود و از آنجا که پسته منبع غنی از آنتی اکسیدانها است، مشاهده شده که حتی دریافت معتدل پسته از دچار شدن فرد به التهاب عروق پیشگیری می کند.

وی با اشاره به این که پسته منبعی غنی از آنتی اکسیدانها است، گفت: پسته خام منبع خوبی از ویتامین های A و E است که هر دو از مقابله کنندگان با بیماری های التهابی در بدن هستند. هنگامی که بدن دارای آنتی اکسیدان و مواد معدنی کافی باشد ، توان مبارزه با التهاب را خواهد داشت.

کارشناس بخش سم شناسی آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو تصریح کرد: پسته دارای آنتی اکسیدان های محلول در چربی است که توان محافظت از بدن را در برابر پر اکسیدها بر عهده دارد این پراکسیدها از عوامل پیری سلولی و سرطانزا در بدن هستند که با مصرف پسته می توان از این امر جلوگیری کرد.

وی با بیان این که استفاده از پسته در مبارزه با دیابت نیز مؤثر است، افزود: پسته دارای آنتی اکسیدان های ویژه ای است که می توانند از آسیب های بافتی در بیماران مبتلا به دیابت جلوگیری کند.

ابوحسینی خاطرنشان کرد: از پسته می توان به عنوان یک افزودنی سودمند غذایی در صنایع غذایی استفاده کرد، بدون اینکه زیان های افزودنی های شیمیایی را داشته باشد.