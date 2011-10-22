به گزارش خبرنگار مهر، برای دهمین ماه متوالی سهمیه و قیمت بنزین خودروهای شخصی ثابت مانده است و پیش بینی می شود این سهمیه تا ساعت 24 امشب شنبه 30 مهر ماه در کارتهای هوشمند سوخت خودروها واریز شود.

بر این اساس آبان ماه سالجاری بنزین سهمیه ای خودروهای شخصی 60 لیتر و با نرخ نیمه یارانه ای 400 تومان تعیین شده است.



همچنین در دومین ماه فصل پاییز، برای موتورسیکلتها 25 لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه ای و برای خودروهای شخصی 500 لیتر سهمیه بنزین آزاد (700 تومانی) پیش بینی شده است.



در همین حال سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه ای 400 تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است ضمن آنکه برای آبان ماه سالجاری هم هیچگونه محدودیت زمانی برای استفاده از سهمیه بنزین 100 تومانی ذخیره شده در کارتها تعیین نشده است.



در حال حاضر بنزین 100 تومانی ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت خودروهای شخصی به حدود 200 میلیون لیتر کاهش یافته و از این رو شمارش معکوس برای به پایان رسیدن ذخیره بنزین 100 تومانی کارتها و عرضه بنزین 2 نرخی آغاز شده است.



آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نشان می دهد که در شرایط فعلی به طور متوسط کمتر از 2 میلیون لیتر بنزین با نرخ 100 تومانی در سطح جایگاههای سوخت به خودروها عرضه می شود و بیش از 90 درصد بنزین کشور با نرخ نیمه یارانه ای و آزاد 400 و 700 تومان به فروش می رسد.



از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه 60 میلیون لیتر بنزین در سطح کشور مصرف شده است که استفاده از این فرآورده استراتژیک نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با حدود 5 درصد کاشه مواجه شده است.



پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بنزین معمولی یارانه ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاههای کشور عرضه شده است.

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هم با انتشار گزارشی، اعلام کرد: سایر وسایل نقلیه عمومی نیز سهمیه‌ای مشابه سهمیه بنزین مهر ماه دریافت خواهند کرد و بنابراین هیچگونه تغییر در میزان قیمت و سهمیه سوخت در آبان ماه وجود نخواهد داشت.

با توجه به اجرای اختصاص سهمیه بنزین منطقه ای خودروهای عمومی و تاکسی، مهر ماه سالجاری هم سهمیه بنزین نیمه یارانه ای تاکسی‌های استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و شهر تهران حدود 20 درصد افزایش یافته است.



در این مدت سهمیه بنزین تمامی تاکسی های برون شهری کشور هم حدود 20 درصد نسبت به تیر ماه افزایش یافته است ضمن آنکه دولت با افزایش این سهمیه ها در مجموع 400 هزار لیتر سهمیه بیشتر بنزین در اختیار ناوگان حمل و نقل عمومی قرار می دهد.