البرز پتانسیل بالایی برای حضور در تئاتر فجر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دشت گلی ضمن بیان این مطلب و تقدیر از حضور پرشور هنرمندان البرزی در نخستین جشنواره تئاتر استانی البرز افزود: هنرمندان البرزی در جشنواره تئاتر استانی در بخش های صحنه ای و همچنین در بخش خیابانی که برای اولین بار در کشور انجام شد بسیار خوش درخشیدند.



وی اظهار داشت: امید است هنرمندان فعال کرج در اجرای نمایش های ملی تئاتر فجر نیز بتوانند نمایندگان خوبی از این استان بوده و اجرای قابل توجهی داشته باشند.



وی در ادامه همجواری استان البرز به پایتخت را عاملی جهت استفاده هر چه بیشتر هنرمندان البرزی از امکانات و تجربیات پیشکسوتان عرصه نمایش کشور دانست و افزود: با استانی شدن البرز فضای مناسب تری برای فعالیت هنرمندان البرزی فراهم می شود.



وی در پایان گفت: امید است هنرمندان البرزی در جشنواره تئاتر فجر نیز حرفه ای ظاهر شده و جایگاه استان البرز در بخش هنرهای نمایشی را بیش از پیش ارتقا بخشند.