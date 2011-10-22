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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۹

البرز پتانسیل بالایی برای حضور در تئاتر فجر دارد

البرز پتانسیل بالایی برای حضور در تئاتر فجر دارد

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست مرکز هنرهای نمایشی کشور گفت: استان البرز با دارا بودن هنرمندان و گروه های فعال در حوزه نمایش، پتانسیل بالایی برای حضور در جشنواره تئاتر فجر دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دشت گلی ضمن  بیان این مطلب و تقدیر از حضور پرشور هنرمندان البرزی در نخستین جشنواره تئاتر استانی البرز افزود: هنرمندان البرزی در جشنواره تئاتر استانی در بخش های صحنه ای و همچنین در بخش خیابانی که برای اولین بار در کشور انجام شد بسیار خوش درخشیدند.

وی اظهار داشت: امید است هنرمندان فعال کرج در اجرای نمایش های ملی تئاتر فجر نیز بتوانند نمایندگان خوبی از این استان بوده و اجرای قابل توجهی داشته باشند.

وی در ادامه همجواری استان البرز به پایتخت را عاملی جهت استفاده هر چه بیشتر هنرمندان البرزی از امکانات و تجربیات پیشکسوتان عرصه نمایش کشور دانست و افزود: با استانی شدن البرز فضای مناسب تری برای فعالیت هنرمندان البرزی فراهم می شود.

وی در پایان گفت: امید است هنرمندان البرزی در جشنواره تئاتر فجر نیز حرفه ای ظاهر شده و جایگاه استان البرز در بخش هنرهای نمایشی را بیش از پیش ارتقا بخشند.
کد مطلب 1440388

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