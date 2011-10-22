"پل بیا" رئیس جمهوری کامرون شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، دادگاه عالی کامرون "پل بیا" را به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری نهم اکتبر در این کشور معرفی کرد. بر این اساس بیا با کسب 77 درصد آرا توانسته است دیگر رقبای خود را پشت سر بگذارد.

این در حالی است که اصلی ترین رقیب این سیاستمدار 78 ساله "جان فرو اندی" تنها 10 درصد آرا انتخاباتی را به خود اختصاص داده است. دادگاه عالی کامرون میزان مشارکت در انتخابات این دوره را 66 درصد اعلام کرده در حالی که این میزان در انتخابات سال 2004 میلادی 84 درصد بوده است.

به این ترتیب، پل بیا که از 29 سال پیش تا کنون رئیس جمهوری کامرون است برای بار ششم در این سمت ابقا شده و هفت سال دیگر زمام امور را به دست خواهد داشت.

بیا در حالی پیروز این انتخابات معرفی شده که نامزدهای جناح اپوزیسیون از مردم خواسته اند به دلیل بروز تقلب در انتخابات دست به اعتراض بزنند. در همین حال 22 نفر از نامزدهای انتخاباتی با امضای بیانیه ای خواستار ابطال نتایج و برگزاری مجدد انتخابات شده اند.