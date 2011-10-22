اختصاص 140 میلیارد ریال برای عمران و آبادانی بخش کهک

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم که بعد از ظهر شنبه در بخش کهک برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به آغاز دور جدید سفر به بخش‌ها گفت: حضور مستقیم مدیران دستگاه های اجرایی استان در بخش‌ها و شناسایی نیازها و اولویت‌های منطقه، همچنین برقراری ارتباط مستقیم با مردم و شنیدن مسائل و مشکلات از زبان مردم و مسئولان محلی از دستاوردهای ارزشمند این سفرهاست.



وی با اشاره به نتایج و ثمرات سفر سال گذشته به بخش کهک اظهار داشت: سال گذشته 46 مصوبه درقالب 99 پروژه برای توسعه و عمران بخش تعریف گردید که از این تعداد 40 مصوبه با 86 پروژه به صورت کامل اجرایی شد و مابقی نیز در دست اجرا بوده و اعتبار مورد نیاز آن‌ها در اعتبارات امسال تأمین خواهد شد.



طی یکسال 12 میلیارد تومان در کهک هزینه شده است



استاندار قم مجموع اعتبارات پیش بینی شده برای پروژه‌های دور اول سفر به بخش را 6 میلیارد و چهارصد میلیون تومان عنوان کرد و افزود: بر اساس آمارهای موجود، مجموعاً ظرف یک سال گذشته، حدود 12 میلیارد تومان از اعتبارات ملی و استانی در این بخش هزینه شده است.



حجت الاسلام موسی‌پور از اختصاص بالغ بر 140 میلیارد ریال در دور جدید سفر به بخش کهک خبر داد و گفت: مصوبات این دور همچون دور اول با همت تمام مدیران استان و پیگیری مسئولان بخش اجرایی خواهد شد.



استاندار قم از آب و راه به عنوان اولویت‌های مهم یاد کرد و افزود: بیشتر اعتبارات دور جدید سفر، به پروژه‌های راه، آب و کشاورزی اختصاص خواهد یافت.



کهک قطب گردشگری قم محسوب می‌شود



وی به موقعیت ممتاز بخش کهک اشاره و تصریح کرد: کهک به لحاظ جاذبه‌های تاریخی، همچون منزل حکیم ملاصدرا میل میم، غاز وشنوه و اماکن مذهبی بویژه 19 امامزاده واجب التعظیم، قطب گردشگری محسوب می‌شود. برخورداری از ویژگی‌های اقتصادی همچون معدن منگنز، ناحیه صنعتی سیرو و استقرار 300 واحد مرغداری و دامداری، صنایع دستی و محصولات باغی و زراعی اهمیت بخش را افزون ساخته است.



حجت الاسلام موسی‌پور با بیان اینکه باید هرچه سریعتر کار اجرایی پروژه‌ها آغاز شود، گفت: اجرای هفت پروژه در بخش راه، پنج پروژه در بخش عمران شهری، هشت پروژه در بخش آب، پنج پروژه در بخش کشاورزی، به همراه ده‌ها پروژه دیگر از جمله طرح‌ها و پروژه‌های مصوب جلسه امروز شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.



وی از ساخت 150 واحد مسکن محرومان در شهر کهک و 6 روستای بخش خبر داد و گفت: این واحدها با مشارکت خیرین و تا پایان امسال ساخته خواهند شد.



استاندار قم با اشاره به اولویت طرح‌های نیمه تمام بخش افزود: تکمیل این پروژه‌ها از جمله طرح‌های هادی روستایی و ساماندهی گلزارهای شهدای بخش در اولویت خواهد بود.



لازم به یادآوری است هفت هیئت به سرپرستی معاونان استاندار و مدیران کل ضمن اعزام به تمام روستاهای بخش و دیدار با خانواده‌های محترم شهدا و جانبازان و اقشار مختلف مردم به بررسی مشکلات آنان پرداختند.

