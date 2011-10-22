به گزارش خبرگزاری مهر، وسایل نقلیه در زمان انسداد این محور که از ساعت 9 صبح تا 14 خواهد بود، می توانند از مسیر جیرفت - راین کرمان و برعکس استفاده کنند.

پلیس راه راهور ناجا همچنین در اطلاعیه جداگانه ای اعلام کرد: تونل شیرین سو در محور قزوین - رشت نیز برای انجام عملیات نصب گالری در فضای میانی آن به مدت چهار روز مسدود می شود.

این تونل از روز یکشنبه اول آبان ماه به مدت چهار روز از ساعت هفت بامداد تا 16 عصر مسدود می شود همچنین رفت و آمد وسایل نقلیه در زمان انسداد این تونل از راه کنار گذر تونل انجام می گیرد.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا به صورت شبانه روزی با شماره 88255555 آماده پاسخگویی به هموطنان در خصوص وضعیت راه های کشور (جوی و ترافیکی) و یا امداد رسانی احتمالی است.