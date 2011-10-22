معامله 115 میلیون سهم و حق تقدم

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز شنبه بورس اوراق بهادار تهران در اولین روز کاری هفته؛ حجم معاملات به بیش از 375 میلیارد ریال رسید.

بر پایه این گزارش، در نتیجه معاملات امروز 115 میلیون و 313 هزار و 614 برگه سهم و حق تقدم به ارزش 375 میلیارد و 419 میلیون و 84 هزار ریال در 11 هزار و 151 نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

همچنین در نتیجه معاملات امروز شاخص کل 56 واحد عقب نشینی کرد و به رقم 26 هزار و 150 واحد رسید. شاخص صنعت نیز افتی 34 واحدی را تجربه کرد.

شاخص 50 شرکت فعالتر نیز 1 واحد پایین آمد و شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 52 و 26 واحد نزول را تجربه کردند.