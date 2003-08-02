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۱۱ مرداد ۱۳۸۲، ۱۴:۵۶

در دادگاهي در اندونزي:

خبرنگار آمريكايي به 40 روز زندان محكوم شد

خبرنگار آمريكايي به 40 روز زندان محكوم شد

ويليام نسن خبرنگار آمريكايي در دادگاه اندونزي محاكمه شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، دادگاه اندونزي امروز خبرنگار آمريكايي را به 40 روز زندان محكوم كرد .
ويليام نسن خبرنگار 46 ساله آمريكايي و عضو خبرنگاران بدون مرز كه هفته ها در ميان شورشيان آچه بسر مي برد  با حمله گسترده  نظاميان دولتي اندونزي به شورشيان آچه دستگير و تحويل مقامات قضايي اندونزي شد .
مقامات قضايي اندونزي جرم " نسن " خبرنگار مجله كرونيكل را سوء استفاده از گذرنامه و كوتاهي در معرفي خود به پليس محلي اندونزي اعلام كرده است .
کد مطلب 14404

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