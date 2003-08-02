خبرنگار آمريكايي به 40 روز زندان محكوم شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، دادگاه اندونزي امروز خبرنگار آمريكايي را به 40 روز زندان محكوم كرد .
ويليام نسن خبرنگار 46 ساله آمريكايي و عضو خبرنگاران بدون مرز كه هفته ها در ميان شورشيان آچه بسر مي برد با حمله گسترده نظاميان دولتي اندونزي به شورشيان آچه دستگير و تحويل مقامات قضايي اندونزي شد .
مقامات قضايي اندونزي جرم " نسن " خبرنگار مجله كرونيكل را سوء استفاده از گذرنامه و كوتاهي در معرفي خود به پليس محلي اندونزي اعلام كرده است .
ويليام نسن خبرنگار آمريكايي در دادگاه اندونزي محاكمه شد
کد مطلب 14404
نظر شما