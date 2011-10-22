دو هزار نفر از نمایش خیابانی در فردیس استقبال کردند

حجت الاسلام علی فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان فردیس دارای پتانسیل های ویژه ای در رشته های مختلف هنری است و در این حوزه جایگاه مناسبی در استان دارد.



وی گفت: در شهرستان فردیس هنرمندان زیادی فعالیت می کنند که این امر نشان دهنده پتانسیل بالای این شهرستان در رشته های مختلف هنری است.



وی از هنر هماهنگ با فرهنگ ابرانی و اسلامی به عنوان هنری متعالی یاد کرد و رسالت هنرمندان در سراسر کشور را ترویج این فرهنگ دانست.



وی در ادامه به اجرای بخش خیابانی نخستین جشنواره تئاتر استانی البرز در شهرستان فردیس اشاره کرد و گفت: نمایش های رکود،نیمکت،مرد که گریه نمی کند،تنها برای اکوان دیو در چهار روز در فردیس کرج به اجرا درآمد که با استقبال فراوانی روبه روشد.



فلاح بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر امکانات مناسبی برای فعالیت هنرمندان این شهرستان وجود ندارد که امید است با تامین اعتباراین مشکلات رفع شود.



سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فردیس از بازسازی و تکمیل پروژه های فرهنگی این شهرستان، احداث محلی دائمی برای اجرای نمایش های خیابانی، راه اندازی بانک اطلاعاتی هنرمندان فردیس، تشکیل انجمن موسیقی به عنوان فعالیت های در دست اقدام این اداره نام برده و گفت: با تامین اعتبار لازم این پروژه ها به سرعت انجام خواهند شد.



وی استقبال مردم به ویژه خانواده ها از تئاترهای خیابانی اجرا شده در فردیس را بی نظیردانست و افزود:بیش از دو هزار نفر درطول اجرای این تئاترها حضور پیدا کردند.