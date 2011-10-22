ورزشکاران استان البرز منادیان منش قهرمانی و پهلوانی اند

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ورزش را نماد قدرت، صلابت، ایستادگی وارزش های والای انسانی عنوان کرد و گفت: باورزش است که می توان فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی کشورمان را در جهان معرفی کنیم.

فرهادی افزود: بی شک ورزش ضامن تعالی جسمی انسان و پرورش دهنده و بارور کننده فکر و اندیشه و پویایی است و در دنیای امروز نقش تاثیرگذار و غیر قابل انکار ورزش و ترویج آن در بین اقشار مختلف جامعه بر همگان روشن است.

استاندار البرز اضافه کرد: بدون تردید ورزشکاران و قهرمانان استان البرز منادیان واقعی منش قهرمانی و پهلوانی هستند که با تلاشی خستگی ناپذیر و تاسی به مولای متقیان حضرت علی (ع) در صحنه های مختلف بین المللی پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورده و در آینده نیز همچنان افتخارآفرین خواهند بود.



وی همچنین از درگاه ایزد منان برای ورزشکاران در تمامی مراحل زندگی به ویژه استمرار در فتح قله های قهرمانی، توفیق روز افزون آرزو کرد.