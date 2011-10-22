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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۲۸

اخوان المسلمین تاکید کرد:

لزوم تعیین جدول زمانی برای کناره گیری نظامیان مصر از قدرت

لزوم تعیین جدول زمانی برای کناره گیری نظامیان مصر از قدرت

دبیر کل حزب آزادی و عدالت وابسته به گروه اخوان المسلمین مصر خواستار تعیین جدول زمانی مشخص برای انتقال قدرت به غیر نظامیان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "محمد سعد الکتاتنی" گفت : رهبران شورای نظامی حاکم باید وفادار به انقلاب و حامی مردمی که برای اداره دوره انتقالی به آنها اختیار داده اند باشند.

وی افزود: شورای نظامی باید هر چه سریعتر جدول زمانی تعیین کند و قدرت را به غیر نظامیان واگذار و زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را مشخص کند.

شایان ذکر است که شورای نظامی حاکم بر مصر  پس از سرنگونی حسنی مبارک قدرت را در مصر در دست گرفته است، اما با وجود خواسته های صریح مردم و گروههای سیاسی هنوز به تعهدات خود برای واگذاری قدرت به غیرنظامیان عمل نکرده است.

کد مطلب 1440408

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