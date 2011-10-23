به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مشتمل بر مجموعه مقالاتی است که در حوزه اخلاق زیستی به نگارش درآمده اند. اخلاق زیستی از حوزه‌های اخلاق است که در سالهای اخیر مورد توجه جدی فیلسوفان اخلاق واقع شده است.

این کتاب به طرح مسائل و موضوعات جدید در حوزه اخلاق زیستی می‌پردازد. در این کتاب مناظرات و مباحث مطرح در حوزه اخلاق زیستی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

از موضوعاتی که در حوزه اخلاق زیستی مطرح هستند می‌توان به مباحث مربوط به جنینها، ژنتیک جدید، زندگی و مرگ، مراقبتهای بهداشتی و بیمارهایی چون ایدز اشاره کرد .

از موضوعات جدید که در حوزه اخلاق زیستی مورد توجه هستند می‌توان به بحث شبیه سازی و جهش ژنی اشاره کرد که بسیار چالش برانگیز هستند و دیدگاههای متفاوتی پیرامون آنها وجود دارد.

پیتر آلبرت دیوید سینگر فیلسوف برجسته اخلاق و استاد فلسفه دانشگاه پرینستون آمریکا است. او متخصص اخلاق عملی (کاربردی) است. مواجهه او با مسائل اخلاقی از رهگذر فایده‌گرایی اخلاقی است.