ترویج فرهنگ بازیافت با زبان هنر، کارآیی بیشتری دارد

منصور آذری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: امروزه زباله ها به صورت جدی محیط زیست را تهدید می کنند و لازم است که اقدامات جدی تری در این زمینه صورت گیرد.

وی با بیان اینکه هنر مجسمه سازی می تواند در اختیار هنر بازیافت مواد قرار گیرد یادآورشد: هنر بازیافت و استفاده مجدد از وسایل مستعمل را می توان با شیوه های هنرمندانه و ظریف به جامعه آموزش داد.



آذری با اشاره به معضلات فراوان زیست محیطی و تولید انبوه زباله در کشور گفت: آموزش حفاظت از محیط زیست یکی از ضروریات جوامع است و این فرهنگ سازی باید با با زبان هنر آموخته شود.



وی افزود: فرهنگ سازی در این خصوص باید از کودکان جامعه آغاز شود، زیرا زمینه پذیرش آموزش در نسل های پیشین کمتر است.

آذری پیشنهاد کرد در دبستان ها حول محور هنر بازیافت بیشتر صحبت شود تا کودکان با جنبه های زیبایی شناختی این فرهنگ آشنا شده و با همین باور رشد کنند.

وی در پایان گفت: آموزش هنر بازیافت و تفکیک زباله ها از سنین پایین موجب می شود تا آسیب جوامع صنعتی به محیط زیست کاهش یابد.

