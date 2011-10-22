به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدینژاد عصر روز شنبه در دیدار سفیر جدید سودان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران و سودان در یک جبهه تاریخی و سرنوشتساز قرار دارند، گفت: دولتها و ملتهای مستقل باید همه توان خود را برای برپایی عدالت و پاکی در جهان بکار گیرند و در این راستا ایران و سودان نقش مهم و تاثیرگذاری دارند.
احمدینژاد در دیدار «میرغنی ابابکر الطیب بخیت» سفیر جدید سودان در ایران اظهار داشت: روابط تهران - خارطوم برادرانه، عمیق و برخاسته از فرهنگ و اعتقادات اسلامی دو کشور و دو ملت است که امیدوارم این روابط با ظرفیت حداکثری بیش از پیش گسترش یابد.
رییسجمهور با اشاره به اینکه امروز شرایط سختی بر جهان حاکم است و مستکبران سرابهایی را به ملتها نشان داده و وعدههایی میدهند که به هنگام نیاز به آنها عمل نمیکنند، گفت: برخی انتظار داشتند بعد از جدایی جنوب سودان، فشارها علیه این کشور کمتر شود، اما این اتفاق رخ نداد و این موضوع نشاندهنده آن است که سلطهگران اهداف دیگری را پیگیری میکنند.
احمدینژاد با اشاره به اینکه نباید در برابر هجوم دشمنان و مستکبران کوتاه آمد، خاطرنشان کرد: امروز به لحاظ آنکه سیستمهای تصمیمگیرنده دنیا در اختیار مستکبران و زیادهخواهان است، فشارها بر ملتهای آزادیخواه و عدالتطلب زیاد میباشد و آنها مخالف هر ملتی هستند که میخواهد پیشرفت کند؛ البته امروز خودشان نیز با مشکلات فراوانی مواجه هستند.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران تا رفع تمامی مشکلات و در حد توان خود در کنار دولت و ملت سودان قرار خواهد داشت، خاطرنشان کرد: کشورهای مستقلی مانند ایران و سودان در یک جبهه تاریخی سرنوشتساز قرار دارند و باید همه توان خود را برای برپایی عدالت و پاکی در جهان بکار گیرند.
«میرغنی ابابکر الطیب بخیت» سفیر جدید سودان نیز ضمن تقدیم استوارنامه خود به احمدینژاد، روابط جمهوری اسلامی ایران و سودان را ویژه و ممتاز دانست و برگسترش روزافزون این روابط تاکید کرد.
سفیر جدید سودان همچنین به مشکلات پیش روی این کشور پس از جدایی جنوب سودان اشاره کرد و گفت: سودان معتقد است، تعمیق و تحکیم روابط و مناسبات کشورهای مستقل، فتنهگری و اختلافافکنی سلطهگران را خنثی خواهد کرد.
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