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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۶

ابوالفتحی:

اولین گروه دانش آموزی راهیان نور بروجرد عازم مناطق عملیاتی شد

اولین گروه دانش آموزی راهیان نور بروجرد عازم مناطق عملیاتی شد

بروجرد - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان بروجرد از اعزام اولین گروه دانش آموزی راهیان نور این شهرستان به مناطق عملیاتی خبر داد.

جمشید ابوالفتحی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولین گروه از دانش آموزان سال دوم دبیرستانهای بروجرد در میان بدرقه فرماندهان سپاه و مسئولان آموزش و پرورش به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

وی تصریح کرد: این گروه که دارای ظرفیت 270 نفر هستند به مدت سه روز در اردوی راهیان نور قسمت عملی درس آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان را آموزش می بینند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بروجرد یادآور شد: تا بهار سال آینده همه دانش آموزان سال دوم دبیرستان بروجرد با رضایت اولیای آنها به اردوی راهیان نور اعزام می شوند.

کد مطلب 1440430

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