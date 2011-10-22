اولین گروه دانش آموزی راهیان نور بروجرد عازم مناطق عملیاتی شد

جمشید ابوالفتحی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولین گروه از دانش آموزان سال دوم دبیرستانهای بروجرد در میان بدرقه فرماندهان سپاه و مسئولان آموزش و پرورش به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

وی تصریح کرد: این گروه که دارای ظرفیت 270 نفر هستند به مدت سه روز در اردوی راهیان نور قسمت عملی درس آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان را آموزش می بینند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بروجرد یادآور شد: تا بهار سال آینده همه دانش آموزان سال دوم دبیرستان بروجرد با رضایت اولیای آنها به اردوی راهیان نور اعزام می شوند.