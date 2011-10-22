بخش آی سی یو نوزادان بیمارستان امام(ره) ساری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران عصر شنبه در افتتاح این بخش با اشاره به اهمیت بخش آی سی یو نوزادان در بیمارستان گفت: اهمیت این بخش به خاطر حفظ جان نوزادان و سلامت آینده کشور بسیار مهم است.

فرهنگ بابا محمودی با اشاره به کنترل جمعیت در کشور گفت: با روند کنترل جمعیت در کشور و با وجود اینکه هر خانواده یک یا دو فرزند بیشتر ندارد حفظ سلامت این فرزندان برای خانواده وجامعه بسیار مهم و حیاتی است.

وی افزود: یکی از بهترین شاخصهای سلامت هر جامعه از نظر سازمان جهانی بهداشت، مرگ و میر مادران باردار و نوزادان است و کم کردن آمار مرگ و میر نوزادان نیز با راه اندازی بخشهای آی سی یو نوزادان ارتباط مستقیم دارد که با راه اندازی این بخش تغییرات مهمی در شاخصهای سلامت استان و کشور ایجاد می شود.

بابا محمودی گفت: راه اندازی این بخشها در راستای ارائه خدمات بهتر به مردم بوده و می تواند نسلی سالم برای آینده این کشور داشته باشد.

عالیه زمانی، رئیس مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام خمینی(ره)ساری گفت: با وجود بخش زنان وزایمان به عنوان بخش مرجع زنان ومامایی استان مازندرن راه اندازی آی سی یو نوزادان بسیار مهم بوده است.

وی با اشاره به اینکه نوزادان آینده سازان این کشور هستند، افزود: اگر نوزادی به واسطه نداشتن آی سی یو معلول شود در سلامت آینده جامعه اختلال ایجاد خواهد کرد.

زمانی، تعداد تختهای این بخش را شش تخت اعلام کرد و افزود: برای احداث این 350 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: با ایجاد این گونه بخشها زندگی آینده این نوزادان با کیفیت تر و جامعه ای باهوش تر و فعال تر خواهیم داشت.