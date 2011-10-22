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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۹

پذیرفته‌شدگان آزمون فیلمسازی انجمن سینمای جوان لرستان معرفی شدند

پذیرفته‌شدگان آزمون فیلمسازی انجمن سینمای جوان لرستان معرفی شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: پس از برگزاری بیست و هفتمین دوره آزمون فیلمسازی در تاریخ 15 مهر‌ماه در دفاتر انجمن سینمای جوان در سراسر کشور، اسامی پذیرفته‌شدگان بر روی سایت سینمای جوان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آزمون سراسری که در محل مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد برگزار شد، برگه های امتحانات برای بررسی به انجمن سینمای جوان تهران ارسال و نفرات برگزیده برای حضور در کلاسهای یکساله سینمای جوان معرفی شدند.

در این آزمون 32 نفر حضور داشتند که 26 نفر از آنان برای حضور در دوره یکساله فیلمسازی مورد تایید قرار گرفتند.

همچنین قبول شدگان طی سه ترم و به مدت یک سال دوره نظری و عملی را فرا می گیرند. پذیرفته‌شدگان از هم‌اکنون تا روز پنجشنبه پنج آبان‌ماه با همراه داشتن مدارک ثبت نام به دفتر سینمای جوان مراجعه و پس از تکمیل فرم ثبت نام می‌توانند در دوره‌های یاد شده حضور یابند.

دوره جدید فیلمسازی به طور همزمان در سراسر کشور از شنبه بیست و یکم آبان‌ماه آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1440437

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