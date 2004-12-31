جهان فوتبال - ايسنا در ديدار افتتاحيه

به گزارش خبرنگار"مهر" بر اساس برنامه اعلام شده از سوي كميته تربيت بدني انجمن صنفي روزنامه نگاران ، تيم هاي جهان فوتبال و ايسنا برگزار كننده ديدار افتتاحيه خواهند بود. زمان اين بازي ساعت 15/8 صبح روز سه شنبه 15 دي ماه است. بازيها طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 20/8 صبح تا ساعت 12 درسالن سرپوشيده فدراسيون هندبال واقع درخيابان سئول انجام مي شود كه بر اين اساس بازيها هفته اول تا دوشنبه 21 دي ماه ادامه دارد و بازيهاي هفته دوم نيز بلافاصله از روز سه شنبه 22 دي ماه پيگيري مي شود. اين مسابقات در 20 گروه سه تيمي و با شعار " خليج هميشگي فارس " انجام مي شود كه پس از برگزاري 60 بازي ، تيم هاي اول هر گروه به مرحله بعدي صعود مي كنند.

برنامه كامل ديدارهاي هفته اول به شرح زير است :

سه شنبه 15/10/83 :

جهان فوتبال- ايسنا 20/8

شبكه 5- مطبوعات داخلي 10/9

شرق- ايپنا 10

شبكه خبر- صبح اقتصاد 11

چهارشنبه 16/10/83 :

نود - پانا 20/8

ايران ورزشي - پارس فوتبال 10/9

شكبه 3 - كار وكارگر 10

خبرورزشي - افتخار 11

شنبه 19/10/83 :

جوان - ايرانا 2 ( 20/8)

پيروزي - باشگاه خبرنگاران جوان 10/9

ايران - قلم ورزشي 10

شبكه 2 - تهران تايمز 11

يكشنبه 20/10/83 :

استقلال جوان - اقتصاد مردم 20/8

اعتماد -هموطن سلام 10/9

پاس جوان - فرهيختگان 10

شبكه 1 - الوفاق 11



دوشنبه 21/10/83 :

اطلاعات - خبر 20/8

لحظه ها - دنياي اقتصاد 10/9

همشهري - آفتاب يزد 10

ايلنا - صداي عدالت 11