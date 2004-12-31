۱۱ دی ۱۳۸۳، ۱۷:۳۴

مسابقات فوتسال رسانها ها از سه شنبه شروع مي شود

جهان فوتبال - ايسنا در ديدار افتتاحيه

طبق برنامه ريزي انجام شده مسابقات فوتسال جام رسانه ها از روز سه شنبه 15 دي ماه جاري آغاز مي شود.

به گزارش خبرنگار"مهر" بر اساس برنامه اعلام شده از سوي كميته تربيت بدني انجمن صنفي روزنامه نگاران ، تيم هاي جهان فوتبال و ايسنا برگزار كننده ديدار افتتاحيه خواهند بود. زمان اين بازي ساعت 15/8 صبح روز سه شنبه 15 دي ماه است. بازيها طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 20/8 صبح تا ساعت 12 درسالن سرپوشيده فدراسيون هندبال واقع درخيابان سئول انجام مي شود كه بر اين اساس بازيها هفته اول  تا دوشنبه 21 دي ماه ادامه دارد و بازيهاي هفته دوم نيز بلافاصله  از روز سه شنبه 22 دي ماه پيگيري مي شود. اين مسابقات در 20 گروه سه تيمي و با شعار " خليج هميشگي فارس " انجام مي شود كه پس از برگزاري 60 بازي ، تيم هاي اول هر گروه به مرحله بعدي صعود مي كنند.
برنامه كامل ديدارهاي هفته اول به شرح زير است :
سه شنبه 15/10/83 :
جهان فوتبال- ايسنا 20/8
شبكه 5- مطبوعات داخلي 10/9
شرق- ايپنا 10
شبكه خبر- صبح اقتصاد 11

چهارشنبه 16/10/83 :
نود - پانا 20/8
ايران ورزشي - پارس فوتبال 10/9
شكبه 3 - كار وكارگر 10
خبرورزشي - افتخار 11

شنبه 19/10/83 :
جوان - ايرانا 2 ( 20/8)
پيروزي - باشگاه خبرنگاران جوان 10/9
ايران - قلم ورزشي 10
شبكه 2 - تهران تايمز 11

يكشنبه 20/10/83 :
استقلال جوان - اقتصاد مردم 20/8
اعتماد -هموطن سلام 10/9
پاس جوان - فرهيختگان 10
شبكه 1 - الوفاق 11

دوشنبه 21/10/83 :
اطلاعات - خبر  20/8
لحظه ها - دنياي اقتصاد 10/9
همشهري - آفتاب يزد 10
ايلنا - صداي عدالت 11

