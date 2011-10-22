پنج هزار طناب ورزشی در بین دانش آموزان لرستان توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قربانی در این رابطه اظهار داشت: طرح "طناور" از 14 آبان ماه سال جاری در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی استان لرستان اجرا می شود.

وی ادامه داد: بهره وری بیشتر در زنگ ورزش، ارتقای تحرک بدنی دانش آموزان، شادابی، توانمندی و مهارت از اهداف اجرای این طرح است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورشی استان لرستان یادآور شد: این طرح در قالب ساعت درس تربیت بدنی گنجانده می شود و مدت زمان آموزش و تمرین طناب زنی به دانش آموزان 20 دقیقه در هر جلسه است.

قربانی برگزاری دوره های ورزشی برای دبیران تربیت بدنی شهرستانها و مناطق استان را از برنامه های تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان برشمرد و گفت: طناب ورزشی نیز به اندازه کافی برای دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی خریداری شده است.