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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۴

قربانی خبر داد:

پنج هزار طناب ورزشی در بین دانش آموزان لرستان توزیع می شود

پنج هزار طناب ورزشی در بین دانش آموزان لرستان توزیع می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورشی استان لرستان از توزیع پنج هزار طناب ورزشی در بین دانش آموزان استان به منظور اجرای طرح طناور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قربانی در این رابطه اظهار داشت: طرح "طناور" از 14 آبان ماه سال جاری در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی استان لرستان اجرا می شود.

وی ادامه داد: بهره وری بیشتر در زنگ ورزش، ارتقای تحرک بدنی دانش آموزان، شادابی، توانمندی و مهارت از اهداف اجرای این طرح است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورشی استان لرستان یادآور شد: این طرح در قالب ساعت درس تربیت بدنی گنجانده می شود و مدت زمان آموزش و تمرین طناب زنی به دانش آموزان 20 دقیقه در هر جلسه است.

قربانی برگزاری دوره های ورزشی برای دبیران تربیت بدنی شهرستانها و مناطق استان را از برنامه های تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان برشمرد و گفت: طناب ورزشی نیز به اندازه کافی برای دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی خریداری شده است.

کد مطلب 1440452

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