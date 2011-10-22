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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۷

محبی خبر داد:

15 میلیارد ریال صرف ایمن سازی راههای لرستان شد

15 میلیارد ریال صرف ایمن سازی راههای لرستان شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان لرستان گفت: در شش ماه نخست سال جاری اعتباری در حدود 15 میلیارد ریال صرف ایمن سازی راههای حوزه استحفاظی استان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر محبی معاون در این رابطه اظهار داشت: در این مدت تعداد سه هزار و 500 عدد سرعت گیر استاندارد و تعداد 13 هزار عدد انواع تابلوهای اخطاری، انتظامی، مسیرنما و هشدار دهنده در محورهای مواصلاتی استان نصب شده است.

وی از نصب حدود 250 متر مربع تابلوی اطلاعاتی در سطح راههای استان خبر داد و بیان داشت: تجهیزات یاد شده با صرف اعتباری بیش از هفت میلیارد ریال در طول راههای اصلی و فرعی استان نصب شده است.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان لرستان تصریح کرد: همچنین به منظور جلوگیری از انحراف وسایل نقلیه به خارج از مسیر، به ویژه در طول محورهایی که از نقاط کوهستانی می گذرند، حدود 10.5کیلومتر گاردریل نیز با صرف سه میلیارد ریال اعتبار نصب شده است.

محبی با اشاره به اینکه همواره در اثر برخورد وسایل نقلیه با علائم و تجهیزات ایمنی نصب شده در حاشیه راهها، خسارات فراوانی به این علائم وارد می شود، یادآور شد: در صورت تخریب یا آسیب دیدگی علائم و تابلوهای منصوبه در طول راهها، اکیپهای راهداری بلافاصله نسبت به تعمیر و یا تعویض آنها اقدام خواهند کرد.

کد مطلب 1440453

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