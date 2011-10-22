شهرداری تبریز را با نیروی جوانی و انگیزه شکست دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر بختیاری‌زاده که در غیاب عبدالله ویسی همچون نشست خبری قبل از بازی در کنفرانس خبری بعد از پایان دیدار تیم های فوتبال صبای قم و شهرداری تبریز در جمع خبرنگاران حضور یافته بود، تصریح کرد: بازی خوبی بود و به نظر من با توجه به توانایی خوبی که نفرات ما داشتند، پیروزی حق صبای قم بود.

وی ادامه داد: به تیم فوتبال شهرداری تبریز تبریک می گویم زیرا واقعا فوتبال خوبی بازی کردند و در تمام مسابقه نمایشی جوانمردانه از آنها دیدیم، فوتبال روان ما به خاطر این بود که حریف‌مان نیز خوب بازی کرد اما ما بهتر از فرصت ها بهره بردیم.

مربی تیم فوتبال صبای قم عنوان داشت: در نیمه اول این دیدار حساس خانگی با توجه به اینکه به پیروزی و کسب سه امتیاز نیاز داشتیم، تلاش زیادی برای رسیدن به دروازه حریف انجام دادیم اما واقعیت این است که بازیکنان ما بازی را واگذار کردند اما در نیمه دوم متحول شدیم.

وی عنوان داشت: با نصیحت‌هایی که عبدالله ویسی در فاصله بین دو نیمه به بازیکنان داشت و نکات تاکتیکی که براساس شناخت از نوع بازی تیم فوتبال شهرداری تبریز به دست آورده بودیم، بازی بسیار خوبی به نمایش گذاشته و مزد آن را با زدن سه گل و کسب سه امتیاز گرفتیم.

بختیاری‌زاده از تیم شهرداری تبریز و بازیکنان این تیم به خاطر ارائه فوتبال جوانمردانه تقدیر کرد و اظهار داشت: جا دارد از تمام بازیکنان جوان و خوش آتیه تیم فوتبال صبای قم نیز تشکر کنم که در این بازی با جان و دل بازی کردند و مزد این نمایش خوب را با کسب سه امتیاز به دست آوردند.

گفتنی است تیم فوتبال صبای قم با کسب برتری سه بر یک در یازدهمین هفته از یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور که ششمین بازی خانگی این تیم مقابل شهرداری تبریز محسوب می شد، 22 امتیازی شد و با یک پله صعود از مکان چهارم به رده سوم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال رفت.

این در حالی است که استقلال تهران با توجه به برتری 2 بر صفر خود در دیدار خارج از خانه مقابل ذوب آهن اصفهان با 23 امتیاز صدرنشین شد، نفت تهران با 22 امتیاز و تفاضل گل 7+ در رده دوم ایستاد و صبای قم با 22 امتیاز و تفاضل گل 4+ در مکان سوم جای گرفت.