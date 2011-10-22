تاکید رژیم صهیونیستی بر ادامه شهرک سازی / به اعتراضات اهمیت نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مارگ رگو با بیان این مطلب به خبرگزاری آلمان گفت موضع این رژیم در مورد شهرک سازی تغییر نکرده، اما تا زمانی که پیش شرطی از سوی فلسطینی ها اعلام نشود آماده مذاکره با آنان است.

این در حالی است که روزنامه صهیونیستی هاآرتض روز گذشته از ابراز آمادگی "بنیامین نتانیاهو" برای توقف پروژه شهرک سازی در بخشهایی از مناطق فلسطینی خبر داده بود.

در همین حال "سلام فیاض" نخست وزیر انتصابی ابومازن زمان کنونی را برای از سرگیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی نامناسب خواند، موضوعی که پس از مجمع عمومی سازمان ملل مورد تاکید کمیته چهارجانبه متشکل از اتحادیه اروپا، روسیه، آمریکا و سازمان ملل قرار گرفته است.

"صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان نیز بار دیگر با تاکید بر لزوم توقف شهرک سازی صهیونیستها، ساخت و ساز این رژیم در کرانه باختری و شرق بیت المقدس را مغایر با قوانین بین المللی و حقوق بشر دانست.