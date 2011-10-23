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۱ آبان ۱۳۹۰، ۹:۳۲

قوام لاله:

اولین بازی والیبال شهرداری مقابل کاله قابل قبول بود/ با کمی دقت پیروز می شدیم

اولین بازی والیبال شهرداری مقابل کاله قابل قبول بود/ با کمی دقت پیروز می شدیم

تبریز - خبرگزاری مهر: قائم مقام باشگاه شهرداری تبریز گفت: اولین بازی تیم والیبال شهرداری مقابل کاله از نظر فنی قابل قبول بود ولی می باید با بردمان تماشاگران پرشور تبریزی را شاد می کردیم، این تماشاگران بی همتا هستند و برد تنها چیزی است که می توانیم به آنها هدیه بدهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف قوام لاله افزود: خیلی خوشحال هستم که باشگاه شهرداری توانسته است یکبار دیگر نام تبریز را در بین ابرقدرتهای والیبال کشور زنده کند.

وی تصریح کرد: اگر بچه ها و داوری یک مقدار دقت می کردند می توانستیم در اولین بازی خانگی در برابر تشویق پرشور هوادارانمان پیروز از میدان خارج شویم.

قوام ادامه داد: بعد از باخت دو - سه برابر تیم کاله تماشاگران 10 دقیقه شهرداری را بصورت سر پا با شعارهای "عیبی یوخ" تشویق کردند این یعنی هم دارای درک بالای فنی هستند و همچنین شهرداری بازی تماشاگر پسندی را ارائه کرده است.

سرپرست والیبال شهرداری اضافه کرد: با انرژی مثبتی که هواداران به بازیکنانمان داده اند به مشهد رفتیم و امیدواریم در بازی روز یکشنبه برابر میزبان مشهد با دست پر به تبریز باز گردیم.

وی تاکید کرد: هر چهارشنبه میهمان تماشاگران خونگرم تبریزی خواهیم بود و امیدوارم با پیروزیهای روحیه بخش جواب زحماتشان را بدیم.

قوام اضافه کرد: در بازی چهارشنبه این هفته به مصاف تیم اهواز خواهیم رفت و چون هر دو تیم شهرداری و مناطق نفت خیز از لیگ یک به این مسابقات صعود کرده اند و بازی روز چهارشنبه نشان خواهد داد که کدام تیم از لحاظ یارگیری عملکرد قویتری داشته است.

وی گفت: دست تک تک افرادی را که چه روز چهارشنبه گذشته به سالن اقدمی آمده اند و چه چهارشنبه هفته آینده به حمایت تیم خود در شهید اقدمی خواهند آمد می فشارم و از صمیم قلب تشکر و قدردانی می کنم.

شایان ذکر است در گیم پنجم تیم شهرداری و تماشاگرانش به نحوه قضاوت و عملکرد داور در گیم پنجم معترض بودند و اعتقاد داشتند در گیم پنجم اشتباه داوری موجب تضیع دو امتیاز از شهرداری شده است.

کد مطلب 1440466

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