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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۱۷

بریمانی اعلام کرد:

85 هزار دانش آموز در مدارس ساری تحصیل می کنند

85 هزار دانش آموز در مدارس ساری تحصیل می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ساری گفت: هم اکنون 85 هزار نفر دانش آموز در مدارس این شهرستان تحصیل می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی بریمانی عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساری افزود: آموزش و پرورش متعلق به یک نهاد نبوده بلکه همه اقشار جامعه در آن حضور داشته و تمامی افرادی که در نظام خدمت می کنند، مدیون آموزش و پرورش هستند.

وی افزود: دانش آموزان ساروی در کنکور سراسری امسال در رشته های تجربی، ریاضی و انسانی به طور میانگین 80 درصد در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تحصیل کردند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ساری با اشاره به اینکه شش معلم برتر استان از ناحیه دو ساری هستند، تصریح کرد: یک معلم نمونه کشوری امسال از ناحیه دو ساری بوده است.
 
بریمانی گفت: میزان قبولی دانش آموزان سال سوم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی سال تحصیلی قبلی در این ناحیه به ترتیب 88، 92 و 84 درصد بوده است.
 
وی افزود: این اداره توانسته درطرح تعطیلات نوروزی و تابستانی نسبت به اسکان هزار فرهنگی کشور اقدام و رتبه نخست را در استان کسب کند.
 
شهرستان ساری دارای دو ناحیه آموزش و پرورش است.
کد مطلب 1440470

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