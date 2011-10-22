85 هزار دانش آموز در مدارس ساری تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی بریمانی عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساری افزود: آموزش و پرورش متعلق به یک نهاد نبوده بلکه همه اقشار جامعه در آن حضور داشته و تمامی افرادی که در نظام خدمت می کنند، مدیون آموزش و پرورش هستند.

وی افزود: دانش آموزان ساروی در کنکور سراسری امسال در رشته های تجربی، ریاضی و انسانی به طور میانگین 80 درصد در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تحصیل کردند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ساری با اشاره به اینکه شش معلم برتر استان از ناحیه دو ساری هستند، تصریح کرد: یک معلم نمونه کشوری امسال از ناحیه دو ساری بوده است.

بریمانی گفت: میزان قبولی دانش آموزان سال سوم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی سال تحصیلی قبلی در این ناحیه به ترتیب 88، 92 و 84 درصد بوده است.

وی افزود: این اداره توانسته درطرح تعطیلات نوروزی و تابستانی نسبت به اسکان هزار فرهنگی کشور اقدام و رتبه نخست را در استان کسب کند.

شهرستان ساری دارای دو ناحیه آموزش و پرورش است.