انتظار برای پروژه علی آباد - شاهرود به سر رسید/ ادعای تخریب محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، جاده علی آبادکتول به شاهرود از خواسته مردمی مناطق شرق گلستان است که از سال 62 تاکنون به عنوان یک نیاز مطرح و سرانجام در سفر اول دولت به گلستان در سبد مصوبات ریاست جمهوری قرار گرفت.

با گذشت حدود شش سال از سفر اول دولت به گلستان این طرح ملی به دلایلی مانند مشکلات زیست محیطی و کمبود اعتبار تاکنون رنگ اجرا بخود نگرفت.

اجرای نشدن این طرح ملی موجب نگرانی مردم منطقه شده و بارها اجرایی شدن این مصوبه را به عنوان یک خواسته اساسی طرح کرده اند.

براساس ارزیابیهای کارشناسان و مسئولان گلستان، گزینه جدید پیشنهادی جاده علی آباد به شاهرود از راه دره " سرمه " کمترین تخریب زیست محیطی را خواهد داشت.



این جاده پیشنهادی حدود 60 کیلومتر طول دارد و دارای شیب کم است و فاقد رانش و مسائل زیست محیطی است و ساخت جاده علی آباد به شاهرود از خواسته های اصلی اهالی گلستان بویژه مردم شرق منطقه است.

در حالیکه مسئولان استان از جمله استاندار گلستان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری در این طرح بر اجرای سریع پروژه تاکید دارند، برخی کارشناسان همچنان بر ادعای قدیمی شان مبنی بر تخریب زیست محیطی این پروژه پافشاری می کنند.

پافشاری بر ادعاهای تخریب محیط زیست



برخی مسئولان محیط زیست بر این عقیده هستند که با احداث جاده در گزینه جدید، حدود 20 هکتار از جنگلهای ارزشمند منطقه از بین می رود و احتمال قطع بیش از پنج هزار اصله درخت وجود دارد.



این اظهار نظر مسئولان محیط زیست درحالیست که مسئولان گلستان از جمله اسدالله قره خانی نماینده مردم علی آباد در مجلس معتقد است: گزینه جدیدی که از سوی استان پیشنهاد شد، کمترین تخریب را دارد.



وی افزود: جاده جدید زیر 60 کیلومتر طول دارد و صعب العبور نیست و با مشکلاتی نظیر رانش، ریزش و .. مواجه نیست.



قره خانی اظهار داشت: متاسفانه گزارشاتی که درباره این مسیر ارائه شد، نادرست است و گونه های مانند سرخدار در طول مسیر پیشنهادی وجود ندارد.



نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس گفت: رئیس جمهوری بر اجرای سریع عملیات اجرایی جاده علی آباد به شاهرود تاکید کرد.



اسدالله قره خانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ملاقاتی که با دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری داشتم، ایشان بر تسریع در اجرای این مصوبه هیئت دولت تاکید کرد.



وی اظهار داشت: در ملاقات اخیر با رئیس جمهوری موضوع مصوبه سفر اول هیئت دولت ب استان را با ایشان مطرح کردم.



قره خانی گفت: به این ترتیب عملیات اجرایی جاده علی آبادکتول به شاهرود بزودی آغاز می شود.

وی اظهار داشت: مصوبه دولت مبنی بر اجرای جاده علی آباد کتول به شاهرود با نظر مساعد رئیس جمهوری و نماینده تالاختیار وی ( استاندار گلستان) بزودی اجرایی می شود.



نماینده مردم علی آبادکتول گفت: این پروژه بزرگ با رعایت مسائل زیت محیطی و مقرارات دستگاههای مرتبط با اعتبار 10 میلیارد ریال آغاز می شود.



وی گفت: همچنین اعتبارات کلاسن این طرح ملی پس از آنکه مقدمات آن فراهم شد به استان تخصیص می یابد.



قره خانی گفت: با اجرای جاده علی آبادکتول به شاهرود فاصله استان گلستان و سمنان بیش از یکساعت کاهش می یابد.



این نماینده مجلس افزود: همچنین ارتباط مرکز کشور با شمال ایران و آسیای میانه در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.



قره خانی یاداورشد: مسیر علی آباد کتول به شاهرود حدود 60 کیلومتر است که 10 کیلومتر آن نیاز به زیرسازی و آسفالت دارد.



پیشینه جاده علی آباد

بر اساس درخواستهای متعدد مردم و مسئولان منطقه در سال 1362 به پیشنهاد اداره کل راه و ترابری وقت با نظر مشاوران و کارشناسان فنی وزارت راه و ترابری قرارداد مطالعات مراحل اول و دوم جاده علی آباد کتول ـ شاهرود از طریق محور زرین گل با مهندسان مشاور اتحاد راه منعقد شد که در آن مشخصات محور به صورت راه فرعی اعلام شد.