تکرار غیبت ویسی در نشست خبری/ گلایه اصحاب رسانه از رفتار سرمربی صبا

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تیم فوتبال صبای قم عصر شنبه در یازدهمین هفته از یازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور با کسب پیروزی سه بر یک در خانه و مقابل شهرداری تبریز میدان را ترک کرد انتظار می‌رفت عبدالله ویسی در نشست خبری بعد از پایان بازی پاسخگوی خبرنگاران باشد.



اصحاب رسانه در اتاق کنفرانس خبری ورزشگاه 15 هزار نفری ورزشگاه یادگار امام قم ابتدا پذیرای دارکو اوبرادویچ مربی تیم فوتبال شهرداری تبریز بودند که به دلیل محرومیت میودراگ یسیچ سرمربی تیمش پاسخگوی خبرنگاران شد.



اما بعد از پایان مربی تیم فوتبال شهرداری تبریز در حالی که همگان انتظار داشتند عبدالله ویسی در نشست خبری حضور یابد این مربی بدون توجیه خاصی ورزشگاه را خیلی زوتر ترک کرده بود تا حتی مقابل دیدگان خبرنگاران نیز حاضر نشود.



طبق قانون سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال عبدالله ویسی همانند تمام مربیان لیگ برتری موظف است در نشست خبری قبل و بعد از پایان مسابقه تیمش شرکت کند اما این رفتار ویسی برای دومین بار بعد از عدم حضور وی در کنفرانس خبری قبل از بازی با شهرداری تبریز تکرار شد.



با این حال اصحاب رسانه و خبرنگاران قمی که همواره یار و یاور تیم شهر خود بوده اند و این تیم را در سخت ترین شرایط به خصوص در اوضاع نابسامان فصل گذشته لیگ برتر فوتبال که صبای قم مورد حمایت قرار داده بودند، به احترام مربی قمی این تیم یعنی ناصر بختیاری زاده در اتاق کنفرانس باقی ماندند اما هرگز از رفتار غیر حرفه ای ویسی دل خوشی نداشتند.



ویسی و هر مربی دیگری در تیم های حاضر در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از امسال طبق بانون سازمان لیگ برتر موظف به حضور در نشست های خبری است و باید منتظر ماند و دید که عکس العمل سازمان لیگ برتر و توجیه ویسی در این خصوص چه خواهد بود.



به هر حال خوب است که این مربی فراموش نکند که همین اصحاب رسانه هستند که در سرما و گرما سختی را به جان می خرند و با هدف اشاعه ورزش قهرمانی و موفقیت نماینده شهر خود سعی در اطلاع رسانی صحیح دارند، ضمن اینکه از شخصی نظیر ویسی که در آغاز فعالیت رسمی مربیگری قرار دارد، این رفتار دور از ذهن به نظر می رسد.



گفتنی است: تیم فوتبال صبای قم به لطف برتری سه بر یک در دیدار خانگی هفته یازدهم مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور مقابل تیم فوتبال شهرداری تبریز 22 امتیازی شد و همچنان در کنار استقلال تهران و نفت تهران در مکان سوم تعقیب کننده این دو تیم است.

