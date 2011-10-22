یک پنجم معلولان مازنی در ساری زندگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رجبی عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساری افزود: بیش از 10 درصد افراد دنیا را معلولان تشکیل می دهند.

وی افزود: هم اکنون 600 معلول در دنیا وجود دارد که 250 معلول شدید و متوسط در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند.

رئیس اداره بهزیستی ساری با اشاره به اینکه این نهاد دارای فعالیت در 78 حوزه است، تصریح کرد: جمع آوری متکدیان در خیابانها با همکاری نیروی انتظامی در حال حاضر در دستور کار این نهاد قرار گرفته است.

وی تعداد معلولان استان را 120 هزار نفر و تعداد افراد سالمند را در مازندران بالغ بر 220 هزار نفر اعلام کرد و افزود: 40 هزار سالمند و 26 هزار معلول در ساری زندگی می کنند.

رجبی افزود: مهمترین و اصلی ترین برنامه بهزیستی، توانمند سازی درحوزه معلولیت و آسیبهای اجتماعی است.

وی همچنین از مناسب نبودن ساختار بانکهای ساری برای استفاده معلولان انتقاد کرد و گفت: متاسفانه مناسب سازی فضاهای کسب و کار برای معلولان مازندرانی با کندی پیش می رود.

شهرستان ساری مرکز مازندران بالغ بر 500 هزار نفر جمعیت دارد.