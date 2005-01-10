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۲۱ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۰۶

نسل جديد نويسنده و تعهد به زبان و محتوا ( 5 )

مصطفي جمشيدي : آثار ترجمه اي ضعيف ، تربيت ذائقه ي ادبي نسل ها را به مخاطره انداخت / نويسندگان به محض تسلط نسبي به زبان خارجي ، خود را مطلقا از منتقد و اصلوب ادبي مستغني مي دانند !

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : مصطفي جمشيدي - نويسنده ، گفت : موجي كه به نام جهاني سازي پا گرفت ، جايگاه و پايگاه اصلي خود را در فرهنگ و ادبيات قرار داد ، به ويژه در داستان و رمان . نويسندگان جوان ما با تاثيرپذيري از آثار ترجمه شده ادبي به سمت و سويي مي روند كه ممكن است انتهايش " هيچ " باشد ، چرا كه به نظر من ، هنوز خيلي از آثار ماندگار غرب ، ترجمه نشده است و در اين زمينه ممكن است نسل هاي پيشين ، اعمال سليقه كرده باشند ...


اين نويسنده و فيلمنامه نويس در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : به خاطر دارم در زمان پهلوي ، كتاب هايي در حوزه ي رمان در خارج از كشور منتشر مي شد و اين آثار را به صورت قاچاقي به داخل ايران مي فرستادند و تلاش مي كردند در اين زمينه ، خط دهي كنند ، در بين اين كتاب ها ، هم تفكر ليبرالي و غربي بود و هم آثاري با گرايش هاي انحرافي ديگر ، البته در يكي - دوسال اول انقلاب هم اين كار ادامه داشت تا اين كه رفته رفته قطع شد .


مصطفي جمشيدي كه نوشتن را از چاپ داستان و قصه در جنگ هاي ادبي حوزه ي هنري سازمان تبليغات اسلامي آغاز كرده است ، تصريح كرد :  جريان فرهنگي پيشين ما ( متصديان فرهنگ در زمان پهلوي ) اجازه نداده اند كه آثار ناب و قابل قبول خارجي وارد كشور ما شود ، و اتفاق ناخواسته اي كه شاهد آن هستيم ، اين است كه نسل ها از آثار ضيف و محتواگريز تاثير مي گيرند ، فاجعه ي اصلي اينجاست كه با تاثير از آنها ، دست به قلم هم مي برند.



 در زمان پهلوي ، كتاب هايي در حوزه ي رمان در خارج از كشور منتشر مي شد و اين آثار را به صورت قاچاقي به داخل ايران مي فرستادند و تلاش مي كردند در اين زمينه ، خط دهي كنند ، اين كار در يكي - دوسال اول انقلاب نيز ادامه داشت ...
مصطفي جمشيدي

اين نويسنده ياد آور شد :  ذائقه ي برخي از نويسندگان ما اصولا تربيت نشده و به اصالت نرسيده است ، وقتي مي بينيم آثار ماندگارادبي جهان سوم ، مانند كشور شيلي ، آرژانتين و كشورهاي آسيايي با تاخير به سرزمين ما راه يافته اند ، طبيعي است كه شاهد نابساماني در حوزه ي تاليف و ترجمه ي ادبيات داستاني باشيم ، اما متاسفانه از سويي ديگر مي بينيم كه راجع به برخي از آثار ، بدون دليل " بزرگ نمايي " شد ! آثاري كه فاقد جذابيت لازم و محتوا بودند ، همه ي اين اتفاق ها دست به دست هم دادند و تربيت ذائقه ي ادبي نسل ها را به مخاطره انداختند ، البته اين اتفاق ، كمابيش در سينماي ما هم افتاد ، مثلا سينماي ملودرام اروپايي در ايران ، حرف اصلي را زده است و عمده ترين دليل آن ، تسامح هايي بوده است كه سردمداران فرهنگي پيشين به خرج داده اند .  

  
مصطفي جمشيدي اضافه كرد : متاسفانه برخي از نويسندگان جوان را مي بينم كه با آموختن و تسلط نسبي به زبان انگليسي ، خود محور مي شوند و خود را مطلقا از هر منتقد و اصلوب و متد فكري و ادبي مستغني مي دانند و بي محابا ، به سمت ادبيات غرب مي روند . متاسفانه اين عده ديگر به سنت ها و گذشته ي خود نگاه نمي كنند و متوجه نيستند كه مكتب هاي ديگر در كشورهاي همسان ،  يعني همين كشورهاي جهان سومي چيست ، البته اين را هم بايد در نظر داشت كه هزاره ي سوم با تغيير و تحولاتي كه در حال رخ دادن است ، جهان تفكر را به سمت متلاشي شدن مي برد .

کد مطلب 144049

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