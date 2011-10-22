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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۵۲

سرمربی تیم والیبال کاله مازندران مشاور ورزشی فرماندار آمل شد

سرمربی تیم والیبال کاله مازندران مشاور ورزشی فرماندار آمل شد

آمل - خبرگزاری مهر: فرماندار آمل، بهروز عطایی سرمربی تیم لیگ برتری والیبال کاله مازندران را به عنوان مشاور امور ورزشی خود منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله اکبرزاده عصر شنبه در جلسه شورای هماهنگی ورزش این شهرستان با اشاره به اینکه عطایی از ورزشکاران و مربیان با اخلاق و با دانش ایران است، گفت: جایگاه این مربی در عرصه‌ های ملی و بین‌المللی مشهود بوده و باید از خصوصیات بارز اخلاقی و ورزشی عطایی برای ارتقای جایگاه ورزش شهرستان استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه آمل استعدادهای ویژه‌ای در رشته های مختلف بخش ورزش دارد، افزود: باید مجموعه‌ های ورزشی دست به دست هم داده تا ورزشهای قهرمانی را در این شهرستان گسترش دهند.

فرماندار آمل با اشاره به اینکه رشد و افزایش فضاهای ورزشی در این شهرستان از اولویتهای دولت است، گفت: ورزش آمل در سالهای اخیر با افزایش فضاهای ورزشی در مناطق شهری و روستایی رشد پیدا کرده است.

وی خاستگاه رشته ورزشی والیبال را آمل و علاقه مندان آن را در این شهرستان اعلام کرد و افزود: تیم کاله در سالهای اخیر توانسته با حضور در سطح اول والیبال کشور استعدادهای این رشته ورزشی را در آمل شناسایی و به والیبال کشور معرفی کند.

اکبرزاده از کشتی گیران شایسته این شهرستان در جریان مسابقات جهانی ترکیه که برابر کشتی گیران رژیم صهیونیستی حاضر نشدند، قدردانی کرد و ادامه داد: ارزش اقدام دو کشتی گیر آملی در سطح مسابقات جهانی از کسب نشان طلا بیشتر قیمت داشت.

کد مطلب 1440492

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