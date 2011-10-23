پرونده فروش غیرقانونی سلاح به قذافی در آلمان به جریان افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، موضوع فروش سلاح و مهمات غیرقانونی به دیکتاتور مقتول لیبی در دستور کار دستگاه قضایی آلمان قرار گرفت. بر این اساس، دادستانی اشتوتگارت موضوع فروش سلاحهای تهاجمی مدل G36 به لیبی توسط شرکت آلمانی هکلر و کخ در زمان تحریم تسلیحاتی رژیم قذافی را مورد بررسی قرار می دهد.

اواخر ماه آگوست و در زمان تصرف شهر طرابلس، انقلابیون لیبی تعداد بیشماری از سلاحهای مذکور را در محل اقامت معمر قذافی کشف کردند. این در حالی است که بنا بر گزارش برخی رسانه های آلمانی شماره سری اسلحه های کشف شده با استفاده از تجهیزات پیشرفته جعل شده و غیرواقعی بوده است.

در همین حال شرکت هکلر و کخ اعلام کرده اقلامی که گفته می شود به رژیم قذافی فروخته شده، شامل 608 قبضه از سلاح مذکور و 500 هزار فشنگ این سلاحها می شود و در سال 2003 به صورت قانونی و با مجوز دولت آلمان در اختیار وزارت دفاع مصر قرار داده شده است.

این شرکت همچنین در مورد چگونگی سردرآوردن این سلاحها از لیبی ابراز بی اطلاعی کرده است. با این حال هفته نامه بیلدآم زونتاگ در گزارشی از دیدار "الساعدی قذافی" یکی از پسران دیکتاتور مقتول لیبی با مدیران شرکت هکلر و کخ در سال 2003 به منظور خرید سلاح پرده برداشته است.