خروج از عراق پیروزی راهبردی ایران و شکست غمبار برای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس آنسایگر، اعلام خبر خروج نظامیان آمریکایی از عراق تا پایان سال جاری میلادی انتقادهای شدیدی را در جناح جمهوریخواهان برانگیخت.

از جمله مخالفان این تصمیم "جان مک کین" رقیب اصلی "باراک اوباما" در انتخابات ریاست جمهوری 2008 بود که با لحن تندی چنین اقدامی را به منزله عقب نشینی آمریکا دانست.

وی ضمن هشدار درباره پیامدهای خروج نظامیان آمریکایی از عراق تا پایان سال گفت این اقدام شکستی غمبار برای آمریکا و پیروزی راهبردی دشمنان این کشور از جمله ایران است. این سناتور جمهوریخواه ادعا کرد نظامیان آمریکایی در عراق اطمینان داده اند که حضور آنان در این کشور پس از سال 2011 نیز لازم و ضروری است.

در همین حال "لیندسی گراهام" دیگر سناتور جمهوریخواه با انتقاد از تصمیم اوباما تاکید کرد خروج نظامیان آمریکا وضعیتی به وجود می آورد که که گویی آمریکا به دنبال راهی برای فرار از عراق است.

همچنین "میت رامنی" از نامزدهای اصلی جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری 2012 با انتقاد از این تصمیم مدعی شد این کار شکست تلخی برای پیروزی بود که ارتش آمریکا در سال 2003 با دادن قربانی های زیادی به دست آورد.