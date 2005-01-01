امروز در تاريخ

آغاز سال 2005 ميلادي :

بر اساس تاريخ نگاري هاي حاضر در اروپا ، پيش تر شش تقويم در حوزه تقويم مسيحي مورد لحاظ قرار مي گرفت كه تقويم "چرخه خورشيدي" كه مبدا آن سال 5777قبل از ميلاد است ، قديم ترين آنها به شمار مي رود. همچنين تقويم دوره ژوليان با مبدا 4714 قبل از ميلاد از آن جمله است . تقويم ديگر تقويم ژوليان است كه مبدا آن سال 45 قبل ازميلاد است . ديگري تقويم سزار اسپانيا است با مبدا سال 38 پيش از ميلاد . مبدأ تاريخ اكسيون هم سال اول قبل از ميلاد است والبته مبدأ تقويم پيسا نيز سال يك قبل از ميلاد است . در حال حاضر در غالب كشور هاي جهان تقويم گريگوري حاكم است و بيشتر كشورها به منظور تطبيق خود با مبناي اقتصادي ديگر كشورها اين تقويم را مبناي كار خود قرار داده اند . بر اساس اين تقويم امروز آغازسال نوي مسيحي است . پيش تر سال نوي مسيحي همزمان با ميلادي حضرت مسيح آغاز مي شد و 25 دسامبر ، روز تولد حضرت مسيح (ع) به عنوان آغاز سال نو ميلادي تلقي مي شد . اما در چنين روزي در سال 1622 ميلادي شوراي پاپي انگلستان براي نخستين بار اول ژانويه را به عنوان روز نخست سال ميلادي پذيرفت . عمليات محمد رسول الله(ص) :



در چنين روزي در سال 1360هجري شمسي عمليات محمد رسول الله( ص) آغازشد. اين عمليات با هدف آزاد سازي ارتفاعات مرزي در منطقه نو سود و هاني گرمله ، تصرف دو شهرك بياره و طويله عراق ، بستن راههاي تردد ضد انقلاب و تامين منطقه عمومي اورا مانات با تلاش سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پاوه و مريوان و لشكر 28 سنندج به اجرا در آمد . در اين عمليات ، منطقه طويله عراق تصرف شد اما به دليل مشكلاتي رزمندگان اسلام قبل از عمليات به مواضع خود بازگشتند . اين عمليات با رمز لا اله الالله ، محمد رسول الله انجام شد . در عمليات ياد شده چهار دستگاه تانك و پانزده عراده توپ عراق نابود شد و همچنين 2500 نفر از افراد رژيم بعثي كشته و زخمي شدند موافقت با ساخت سد :

در چنين روزي در سال 1337 ه ش براي كمك به تامين آب مصرفي تهران با ساختن سد لار و لتيان موافقت شد.



نخستين همايش طنز در تهران :



در چنين روزي در سال 1374 ه ش نخستين همايش طنز با هدف تبيين شيوه هاي نظري در بيان مفاهيم مختلف به لسان طنز در تهران برگزار شد . در اين همايش صاحبان نظر، آرا و انديشه هاي خود را در مقوله طنزتشريح كردند.



تشكيل سازمان جهاني جهانگردي :

در چنين روزي در سال 1959 ميلادي سازمان جهاني جهانگردي تشكيل شد . اين سازمان پيش ازاين با نام اتحاديه بين المللي سازمانهاي رسمي تبليغ جهانگردي مشغول به كار بود . در گذشت ابوسعيد ابوالخير :



در چنين روزي در سال 440 قمري ، ( 1049 ميلادي )ابوسعيد ابوالخير عارف و شاعر ايراني پس از هشتاد ويك سال زندگي دار فاني را وداع گفت . ابوسعيد در سال 357 ه ق در مهنه خراسان ديده به جهان گشود . وي بعد از تحصيلات مقدماتي در زادگاه خود، براي تحصيل فقه به مرو رفت و علم طريقت آموخت و به تصوف روي آورد. ابوسعيد در زمره نخستين سخنگويان فارسي زبان تصوف است . عقايد صوفيانه در اخلاق، گفتار و رفتار ابوسعيد نمودار بود. وي در رفتار خوش زبان، شكسته نفس و مهربان بود. به حكم ذوق وحدت كه در عـرفان موجود است با اهـل اديان هم از راه مهـر و يگانگي رفتار مي كرد."اسرار التوحيد » مجموعه اي از گفتار، جملات، قطعه ها و رباعيهاي نغز صوفيانه ابوسعيد است كه توسط نوه اش محمد بن منور جمع آوري شده است. دكترذبيح الله صفا، اسرار التوحيد را از جمله شاهكارهاي انكار ناپذير نثر پارسي مي داند. وي معتقد است " رواني انشا و انسجام و استحكام عبارات و رعايت تام و تمام موازين فصاحت و بلاغت در اين كتاب به حد اعلاي خود رسيده است و با آن كه كتاب در اواخر قرن ششم يعني دوره استيلاي سبك مصنوع نگارش يافته، به هيچ روي اثري از آثار تصنع جز در مقدمه آن مشهود نيست. كوتاهي جمله ها و تمامي آنها و به كار رفتن كلمات و تركيبات اصيل پارسي از همه جاي اين كتاب مشهود است و سرگذ شتها با چنان مهارت حكايت شده است كه گيرندگي خاص آنها خواننده را همه جا مجذوب نگاه مي دارد. " مرحوم بهمنيار نيز در اين باره مي نويسد: " بهترين وصفي كه اسرار التوحيد را از آغاز تا انجام شامل مي شود، اين است كه نزديك به هشت قرن از تأليف آن مي گذرد و مندرجاتش همچنان تازه و به نثر مفهوم و متداول در اين زمان تا به حدي شبيه و نزديك است كه خواننده آن تصور مي كند كه به خواندن شيواترين نثري كه از قلم ماهرترين نويسنده قرن اخير جاري شده است اشتغال دارد."از جمله دكترمحمد رضا شفيعي كدكني، اسرارالتوحيد را تصحيح و باتوضيحاتي مفيد ومبسوط در دومجلد منتشر كرده است . جلد اول شامل روش كار مصحح و شرح احوال ابوسعيد و متن اصلي كتاب است و جلد دوم توضيحات را در بر دارد. جانا به زميـن خـاوران خاري نيست كش با من و روزگارمن كاري نيست

لـطـف و نـوازش جـمال تـو مـرا در دادن صد هزارجان عاري نيست معاهده ارزنه الروم :

درچنين روزي در سال1238 هجري قمري نخستين معاهده ارزنة الروم ميان نمايندگان ايران و عثماني درمكاني به همين نام امضا شد. اين معاهده يكي از اقدامات مهم درحوزه اختلافات دوكشور ايران وعثماني بود. سابقه اين امر به فتوحات عباس ميرزا و برادرش ( محمد علي دولتشاه ) در تسخير بسياري از شهرهاي ارمني نشين عثماني باز مي گردد. نخستين عهد نامه مرزي ايران و عثماني در عصر فتحعلي شاه در ارزنه الروم ‌ امضا شد . پس از مرگ فتحعلي شاه ، روسها و انگليسي ها به انگيزه هاي سياسي كنفرانس دوم ارزنه الروم را پديد آوردند . در واقع در زمان حكومت محمد شاه قاجار اختلافات مرزي ايران و عثماني افزايش يافت وبين دو كشور درباره بخشي از مناطق مرزي اختلافي گسترده بروز كرد . در اين ميان روسيه و انگلستان سعي كردند در اين حوزه وساطت كرده و اختلافات دو كشور را در منطقه ارزنه الروم به پايان ببرند . به همين منظور گروه ايراني به رياست ميرزا تقي خان امير نظام ، گروه عثماني به رياست نوري افندي و پس از وي سعدالله انور افندي ، گروه انگليسي به رياست كلنل ويليامز و گروه روسي به رياست كلنل دينس مذاكرا ت خود را در ارزنه الروم آغاز كردند . سرانجام در شانزدهم جمادي الثاني سال 1263 ه.ق. عهدنامه اي در يك مقدمه و نه ماده انعقاد يافت كه ميرزا تقي خان امير نظام و انور افندي ، آن را امضا كردند . برپايه بند دوم اين قرارداد ، ارضي ولايت زهاب ( غربي ) به دولت عثماني و ارضي جباليه و دره ( شرق زهاب ) به دولت ايران تعلق يافت و در ولايت سليمانيه، ايران از هرگونه ادعايي صرف نظر كرد . دولت عثماني نيز تعهد كرد كه از بندر محمره ( خرمشهر ) و جزيره الخضر و جانب يسار اروند رود چشم بپوشد .

تشكيل سازمان الفتح :



درچنين روزي در سال 1964 ميلادي سازمان آزاديبخش فلسطين ساف شروع به فعاليت كرد . سازمان آزاديبخش فلسطين به رهبري ياسرعرفات در 13 نوامبر 1974 مبارزه مسلحانه عليه رژيم صهيونيستي را شدت بخشيد . الفتح، گروه سياسي اصلي ياسر عرفات، رهبر فلسطينيان و بزرگترين گروه در چهارچوب سازمان آزاديبخش فلسطين است .عرفات در سال 1958 وي به همراه دوستانش شبكه زير زميني جنبش فتح را تاسيس كرد.در سال 1959 فتح با چاپ مجله بطور علني ر›يم صهيونيستي را به جنگ طلبيد. عرفات در سال 1964 كويت را به مقصد اردن براي مبارزه اي تمام حرفه اي با اسرائيل ترك كرد و به سازماندهي جنبش فتح پرداخت.در اين سال فلسطيني هاي مقيم كويت عرفات را به عنوان عضور شوراي ملي فلسطين كه مقر آن در شهر قدس بود انتخاب كرده بودند.سال 1964 مصادف با تاسيس سازمان آزاديبخش فلسطين (ساف) نيز بود كه از سوي كشورهاي عربي براي آزادي فلسطين تاسيس شده بود و حمايت مالي مي شود. اين سازمان همه مبارزان از جمله جنبش فتح را زير يك چتر آورد.جنبش فتح كه از ساف بسيار تندروتر بود پس از شكست اعراب در جنگ شش روزه 1967 به قوي ترين گروه مبارز تبديل شد و سازمان آزاديبخش را نيز زير چتر خود در آورد و عرفات به عنوان رييس ساف انتخاب شد.عرفات در اردن به تقويت نظامي سازمان پرداخت اما فشارها و تحركات نظامي اسرائيل در اردن باعث شد تا شاه حسين ساف را از خاك كشورش اخراج كند. او سپس به لبنان رفت تا سازمان مشابهي را در لبنان تدارك ببيند كه با حمله اسرائيل به لبنان همراه بود.



آغاز به كار جامعه اقتصادي اروپا :

در چنين روزي در سال 1959 ميلادي جامعه اقتصادي اروپا آغاز به كار كرد . همچنين درچنين روزي در سال 1973 ميلادي بريتانيا ، ايرلند ، دانمارك و نروژ به جامعه اقتصادي اروپا پيوستند . در همين روزي در سال 1981 ميلادي يونان به عضويت جامعه اقتصادي اروپا در آمد و اسپانيا و پرتغال هم در سال 1986 به اين جامعه پيوستند .



ورود يورو به بازار :



در چنين روزي در سال 1999 ميلادي واحد پول يورو به عرصه اقتصادي ا وپا وارد شد . سكه و اسكناس هاي يورو از ابتداي سال ميلادي 2002 وارد بازار اقتصادي جهان شد .



پيروزي مردم كوبا :





در چنين روزي در سال 1959 ميلادي قيام مردم كوبا عليه باتيستا ديكتاتور سابق اين كشور به پيروزي انجاميد و باتيستا مجبور به فرار از اين كشور شد . همه ساله چنين روزي به عنوان روز انقلاب در كوبا گرامي داشته مي شود . باتيستا ديكتاتور كوبا در آخرين روز سال ميلادي 1958 بر اثر فشار نيروهاي انقلاب از اين كشور فرار كرد.



آغاز به كار اي بي يو :

در چنين روزي در سال 1964 ميلادي اتحاديه راديو تلويزيوني آسيا اي بي يو آغاز به كار كرد .



تشكيل كميسارياي عالي پناهندگان :

در چنين روزي در سال1951 ميلادي كميسارياي عالي پناهندگان آغاز به كار كرد . اين سازمان بين المللي در حوزه رفع مشكل آوارگان جنگي تاكنون فعاليت هاي شاياني انجام داده است .



انتخاب خاوير پرز دكوئيار :

در چنين روزي در سال 1982 ميلادي ، خاوير پرز دكوئيار به عنوان پنجمين دبير كل سازمان ملل متحد انتخاب شد .



استقلال هائيتي :

در چنين روزي در سال 1804 ميلادي هايتي از فرانسه مستقل شد . ژان ژاك دسالين اين خبر را اعلام كرد . كشور هائيتي در منطقه استوايي آمريكاي مركزي و در مشرق كوبا واقع شده است . نژاد مردم آن سفيد و سياه و دو رگه زبان رايج در ميان آنان اسپانيولي و فرانسه است . اكثر مردم اين كشور كاتوليك اند . نوع حكومت اين كشور جمهوري است .



استقلال برونئي :

در چنين روزي در سال 1984 ميلادي برونئي از انگلستان مستقل شد . برونئي در جنوب شرقي آسيا و جنوب شرقي دريا جنوبي چين قرار دارد . نوع حكومت اين كشور سلطنتي است و نود و پنج درصد از مردم آن مسلمان اند .



روز استقلال اسلواكي :

در چنين روزي در سال 1993 ميلادي اسلواكي ازچك مستقل شد . اين كشور در مركز اروپا و شرق اطريش واقع شده است . اسلواكي ابتدا مسكن قبايل سلتيك و ژرمن بود و سپس در قرن يازدهم بخشي از مجارستان شد . اين كشور در قرن پانزدهم مورد هجوم چك ها قرار گرفت و در قرن شانزدهم مجددا در قلمر مجارستان قرار گرفت . اين كشور پس از جنگ جهاني اول در سال 1918 ميلادي از مجارستان مستقل و به چك هاي بوهميا پيوست . سپس در سال 1939 مورد تهاجم آلمان واقع شد . اسلواكي در سال 1945 مجددا به چكسلواكي پيوست و سرانجام در چنين روزي به عنوان يك جمهوري مستقل از چك جدا شد .



استقلال كامرون :

در چنين روزي در سال 1960 ميلادي كامرون از فرانسه مستقل شد. كامرون كشوري است در منطقه استوايي آفريقاي جنوبي بين نيجريه و كنگو . نژاد مردم آن سياه و مهاجران سفيد پوست اروپايي و دو رگه اند . زبان رسمي اين كشور فرانسه و محلي است و غالب آنان از دين اسلام پيروي مي كنند . حكومت اين كشور جمهوري فدرال است .



اسنتقلال استراليا :



در چنين روزي در سال 1901 ميلادي استراليا از انگلستان اعلام استقلال كرد . در چنين روزي در سال 1901 ميلادي لرد هوپتون رسما وظايف خود را به عنوان نخستين ژنرال دولتي اين كشور بر عهده گرفت . استراليا كشوري است جزيره اي درقاره اقيانوسيه . مردم آن از نژاد سفيد بيشتر از مهاجران انگليسي ، زرد ، سياه و دو رگه هستند و به زبان انگليسي صحبت مي كنند و اكثرآنان پيرو دين مسيحيت اند . نوع حكومت اين كشور جمهوري است .



روز استقلال سودان :



در چنين روزي در سال 1956 ميلادي سودان اعلام استقلال كرد . سودان كشوري است در شمال شرقي آفريقاي استوايي در جنوب مصر و ساحل در ياي سرخ . نژاد مردم آن سياه و سفيد و زبان رايج ميان اهالي اين سرزمين عربي است . اكثرآنان نيز از دين اسلام پيروي مي كنند . حكومت اين كشور جمهوري است . اداره امور سودان ابتدا به عهده دو كشور مصر و انگليس گذاشته شد اما در مدتي كوتاه انگلستان سودان را مستعمره خود كرد . سرانجام در نيمه دوم قرن بيستم ميلادي با مبارزات مستمر مردم سودان با نيروهاي بيگانه اين كشور به استقلال رسيد .



اشغال سودان :

نيروهاي نظامي فرانسه در حمله به سودان در چنين روزي در ساال 1891 ميلادي با اشغال منطقه نيرور در جنوب اين كشور سه هزار نفر را قتل عام كردند .



روز استقلال سامواي غربي:

در چنين روزي در سال 1962 سامواي غربي به استقلال دست يافت .



روز تاسيس جمهوري در تايوان :

چنين روزي در تايوان همه ساله به عنوان روز تاسيس جمهوري گرامي داشته مي شود .دولت چين مي گويد كه تايوان بخشي از سرزمين بزرگ چين است و با استقلال آن بشدت مخالفت مي كند . دولت اين كشور حتي به همه پرسي در تايوان نيز حساسيت ويژه نشان مي دهد زيرا امكان دارد مردم راي به استقلال بدهند . حتي پكن تهديد كرده است در موقع لازم با توسل به نيروي نظامي از استقلال تايوان جلوگيري خواهد كرد. در اين ميانه امريكا با پشتيباني سياسي و نظامي از تايوان در صدد بهره گيري از اين موضوع است تا با تحت فشار قرار دادن چين از اين كشور امتياز بگيرد .



آخرين رقابت گلادياتور ها :

در چنين روزي در سال 404 ميلادي آخرين رقابت گلادياتورها در روم برگزار شد .



نخستين چك مسافرتي :

در چنين روزي در سال 1772 ميلادي نخستين چك مسافرتي در لندن منتشر شد .



انتشار روزنامه تايمز :

در چنين روزي در سال 1785 ميلادي نخستين شماره از قديم ترين روزنامه لندن " تايمز "براي نخستين بار منتشر شد .



اتحاد انگلستان و ايرلند :

در چنين روزي در سال 1801 ميلادي اتحاد انگلستان و ايرلند قوت گرفت . پادشاهي متحد ( UK) از اين زمان آغاز شد .



كشف نخستين سيارك :

در چنين روزي در سال 1801 ميلادي گيوسپ پياتزي نخستين سياره هاي كوچكي را كه مدار تكثر شان بين مريخ و مشتري و قطر آنها بين يك تا هزار كيلومتراست ، كشف كرد . وي نام اين سيارك را سرس ناميد .



ورود برده ؛ ممنوع :

در چنين روزي در سال 1808 ميلادي ايالات متحده آمريكا ورود برده از آفريقا را به داخل اين كشور ممنوع اعلام كرد . همچنين در همين روز در سال 1852 ميلادي برده داري در هلند پايان يافت .



امپراطوراستعماري هند :

در چنين روزي در سال 1887 ميلادي ملكه ويكتوريا به عنوان امپراطور هند در دهلي برگزيده شد .



زندان آلكاتراز :

در چنين روزي در سال 1934ميلادي جزيره آلكاتراز به عنوان زندان فدرال ايالات متحده معرفي شد .



فرانسه در سازمان ملل :

در چنين روزي در سال 1945 ميلادي فرانسه به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .



آغاز روابط سياسي چين - آمريكا :

در چنين روزي در سال 1999 ميلادي چين و ايالات متحده آمريكا مراسم و جشن هاي مشتركي را در واشنگتن دي سي و پكن برگزار كردند . اين مراسم در جهت برقراري روابط سياسي بين دو كشور بود .



دموكراسي خواهي در چين :

در چنين روزي در سال 1987 ميلادي تظاهرات بزرگ در دفاع از دموكراسي و دموكراسي خواهي در ميدان تيان آن من پكن چين برگزارامابه شدت سركوب شد .



تقسيم چكسلواكي :

در چنين روزي در سال 1993 ميلادي چكسلواكي به دو ايالت جداگانه جمهوري چك و جمهوري اسلواكي تبديل شد .



آغاز به كار نفتا :

در چنين روزي در سال 1994 ميلادي پيمان تجارت آزاد آمريكاي شمالي موسوم به نفتا قانونا شروع به كاركرد .



آغاز به كارسازمان تجارت جهاني :

