سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموعه شهرداری به عنوان رکن اساسی در مقابله با بحرانهای طبیعی در شهر کرج به عنوان مرکز استان البرز مشارکت مطلوبی داشته است.

وی یادآور شد: در این زمینه مرکز اورژانس،‌ هلال احمر، ستاد مقابله با بحران و استانداری در کنار و همگام با شهرداری اقدامات خوبی را انجام داده اند.

این مسئول اعلام کرد: مدیریت شهری با همکاری تمامی دستگاه های مربوط به بحران، آمادگی همکاری دارد تا بتواند از خسارات و مشکلات این بخش بکاهد.

آقازاده افزود: با توجه به بروز بحران های طبیعی و حوادث غیرمنتظره در کلانشهر کرج، باید تمامی دستگاه های مذکور و ستاد بحران، آمادگی لازم را برای مقابله با آن داشته باشند اما در حال حاضر کرج آن طور که باید آمادگی لازم را ندارد.

شهردار کلانشهر کرج عنوان کرد: در واقع کرج در بحث بحران نیازمند تجربه بیشتر و امکانات وسیع تر است تا بتواند عملکرد مطلوبی را در مواقع بحران ارائه دهد.

وی یادآور شد: با توجه به استان شدن کرج و اختصاص اعتبارات، باید تجهیزات و امکانات بحران در استان، در بخش ماشین آلات مورد نیاز تأمین شود.

این مسئول بر توجه ویژه مسئولان کشوری به استان البرز و کلانشهر کرج در زمینه بحران تأکید کرد و افزود: در زمینه مقابله با بحران های طبیعی تاکنون مجموعه شهرداری سعی کرده است که با استفاده بهینه از سازمانهای آتش نشانی، خدمات موتوری و ستاد مدیریت بحران اقدامات لازم را انجام دهد.

آقازاده اظهار داشت: امید می رود در این زمینه سال آینده اعتبارات مطلوبی به بخش بحران اختصاص یابد.

وی به دستاوردهای مدیریت بحران شهرداری کرج طی یک سال گذشته اشاره و اعلام کرد: تشکیل کمیته ایمنی متصرفات 9 گانه، دبیر کارگروه قوانین و مقررات مدیریت بحران شهرداریهای کلانشهرهای کشور، رعایت قوانین و مقررات و ضوابط ایمنی در سازه های بزرگ و اصناف، برگزاری مراحل آموزشی امداد و آتش نیانی و فوریت های پزشکی در فرهنگسرا، حضور فعال در حوادث سال گذشته و جاری و برگزاری مراحل آموزشی مرتبط و نمایشگاه های مدیریت بحران از جمله اقدامات صورت گرفته است.



شهردار کلانشهر کرج در پایان از زحمات و عمکرد مطلوب مدیر سابق بحران شهرداری علیرضا پیغمبردوست، تشکر و قدردانی کرده و برای مدیر جدید آرزوی موفقیت کرد.





