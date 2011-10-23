به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی مستند "قایق کوچک خداوند" ساخته عبدالرحیم صاحب‌الفصول و انیمیشن "تولد آفتاب" حامد کاتبی با حضور احمد میراحسان و سیدمحمد حسینی منتقدان جلسه در سینما آفریقای مشهد برگزار شد.

در ابتدای این نشست کارگردان مستند "قایق کوچک خداوند"‌ با انتقاد از نحوه نمایش فیلم خود گفت: باید از کیفیت نمایش فیلم خودم در سالن سینما گلایه‌ای کنم که همه رنگ‌ها را سفید نشان داد، این امر سبب می‌شود زحمت سازندگان فیلم نادیده گرفته شود. فیلم من یک شخصیت محوری دارد که قهرمان داستان است و امروز می‌تواند جای دهقان فداکار را پر کند.

در ادامه میراحسان افزود: نکته‌ مهم در این فیلم بازسازی تمام صحنه‌های مستند بود، اما باید بگویم بازسازی در نقطه حساس فیلم که غرق شدن شخصیت اصلی داستان است به خوبی در نیامده و بیننده را دچار دلهره و اضطراب نمی‌کند.

در ادامه حسینی با اشاره به مصداقی از یک فیلم سینمایی بازسازی شده گفت: دو سال گذشته فیلم "ری‌داکتت" به صورت بازسازی تولید شد که بسیار خوب توانست جنگ عراق را به تصویر بکشد.

در پایان این بخش از نشست کارگردان مستند "قایق کوچک خداوند" عنوان کرد: همواره به این فکر می‌کردم چگونه می‌توان مستندی ساخت که فیلمنامه نداشته باشد. تا چندی پیش مستندهای ما به این صورت ساخته می‌شد. مستند یک وظیفه دارد که آن هم دادن آگاهی به مردم است. ممکن است این اقدام به واسطه بازسازی درست فراهم شود.

حامد کاتبی با ارائه خلاصه داستانی از فیلم خود در ادامه این نشست گفت: فیلم من ولادت حضرت علی (ع) را با ساختار انیمیشن رئال نشان می‌دهد. تولید این فیلم از سوی سازمان حج و زیارت پیشنهاد شد.

میراحسان با تمجید از بخش انیمیشن جشنواره، آثار پخش شده در این بخش را بهتر از سایر آثار دانست و افزود: نکته‌ای که در انیمیشن برای من مهم است، خودنمایی هنر فیلمساز در اثر است. آن چیز که در این فیلم مشخص است کارگردان انیمیشن "تولد آقتاب" بسیار محتاطانه عمل کرده است.

کاتبی ادامه داد: کارفرمای این پروژه تاکید بسیار زیادی بر باورپذیر بودن داستان داشت. همچنین در این کار با شخصیت‌های مذهبی رو به رو بودیم و به همین دلیل به سراغ فرم کارتونی آن نرفتیم، چرا که مخاطب نیز فرم فانتزی را از ما قبول نمی‌کند. علاوه بر این قصد داشتیم مخاطب فیلم از گروه گسترده‌تری باشد. این پروژه در مدت یک سال و نیم و با فعالیت 50 انیماتور تولید شده است.