سیل اخیر به 13 هزار هکتار اراضی کشاورزی مازندران خسارت زد

هادی خنجری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش شدید باران و وقوع سیل به 13 هزار و 172 هکتار از اراضی کشاورزی استان شامل کلزا، سویا، گندم، جو، علوفه و باغهای مرکبات خسارت وارد کرد.

وی افزود: این حادثه طبیعی به 576 واحد مسکونی استان از 10 تا 50 درصد خسارت وارد کرد که آب گرفتگی و تخریب سربندی ساختمانها مهم ترین خسارات بودند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به اینکه سیل در اغلب شهرهای استان خساراتی وارد کرد، اظهار داشت: این خسارات در شهرستانهای آمل، جویبار، میاندرود و محمودآباد از حجم بیشتری برخوردار بود.

خنجری با اشاره به جان باختن یک نفر در استان بر اثر طغیان رودخانه، تصریح کرد: یک خانم و آقا در منطقه رودبار هزارجریب بهشهردر زمان تشدید بارندگی قصد عبور از عرض رودخانه را داشتند که پس از سقوط به رودخانه، مرد توانست خود را نجات دهد اما متاسفانه همسرش در آبهای خروشان رودخانه غرق شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با بیان اینکه سیل به 12 واحد گلخانه، شش واحد دامداری و دو واحد مرغداری در استان خسارت جدی وارد کرد افزود: سیل اخیر به تاسیسات زیربنایی استان از قبیل راههای ارتباطی مناطق روستایی، جاده های اصلی، پلهای ارتباطی، جاده های بین مزارع، کانال های زراعی، شبکه های آب و برق شهری صدماتی وارد کرده است.

وی در رابطه با برآورد ریالی میزان خسارات، گفت: با توجه به ادامه روند اعلام خسارتها هنوز کار جمع بندی خسارت وارده انجام نشده است.

خنجری، رعایت نکات و هشدارهای ایمنی را برای جلوگیری از وقوع خسارات شدید در اینگونه حوادث طبیعی بسیار مهم دانست و افزود: اداره کل مدیریت بحران استانداری قبل از وقوع این بارش شدید و جاری شدن سیل، در دو مرحله از طریق اطلاعیه های هواشناسی استان هشدارهای لازم را به مردم اعلام کرده بود.

وی بیان داشت: پس از وقوع سیل و به محض دریافت اولین اخبار، به دستگاههای متولی و امدادی اعلام کردیم که آمادگی مقابله با هر نوع اتفاقی را داشته باشند.

خنجری اذعان داشت: به همه فرمانداریهایی که دچار خسارت شدند ضمن پشتیبانی اعلام کردیم که جلسات مدیریت بحران را به صورت شهرستانی برگزار کنند و در صورت نیاز به پشتیبانی استان، مراتب را اعلام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران از مردم خواست تا در هنگام بارش شدید باران از تردد غیر ضروری در جاده های مواصلاتی و حریم رودخانه ها خودداری کنند.

خنجری اضافه کرد: ساکنان حاشیه رودخانه ها ضمن توجه به شدت جریان آب، در زمان بارش شدید باران حتی المقدور خانه های خود را ترک کنند.

وی از مردم و به ویژه مسافران خواست که به هیچ وجه از عرض رودخانه ها عبور نکنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، تا پایان روز یکشنبه از شدت بارندگی کاسته خواهد شد.

