به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین موسوی در جلسه شورای اداری شهرستان ساری افزود: شهرداریهای ساری و بانکهای این شهر در صدر دارندگان پرونده های تخلف و شکایات مردمی قرار دارند.

وی اظهار داشت: بندگان خدا باید به سه مقوله ایمان به آخرت، نماز و انفاق اعتقاد داشته تا بتوانند امورات دنیایی خویش را اصلاح کنند.

رئیس دادگستری ساری با اشاره به اینکه مسئولان در نظام اسلامی دارای مسئولیت هستند، تصریح کرد: مدیر پاک و منزه حافظ ارزشها و اصول اعتقادی دینی جامعه خواهد بود.

موسوی همچنین از ارسال نامه های اداری این نهاد به ادارات شهرستان ساری خبر داد و گفت: متاسفانه تنها یک اداره از 40 اداره شهرستان پاسخ نامه دادگستری را داده که این عدم پاسخگویی نوعی تخلف محسوب می شود.



وی همچنین از عفاف و حجاب به عنوان زینت زن در جامعه اسلامی یاد کرد و خواستار ترویج این فرهنگ در بین کارکنان ادارات شهرستان ساری شد.



شهرستان ساری مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.

